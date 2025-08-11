Víctor tenía videos de su hija bañándose; su pareja le reclamó y él la golpeó brutalmente

Comparta este artículo

Torreón, Coahuila.- Elementos de la Dirección de Seguridad Pública efectuaron la detención de Víctor 'N', de 45 años de edad, por presuntamente almacenar vídeos explícitos de su propia hija en su teléfono celular. El caso se originó cuando una mujer, cuya identidad se desconoce y que era pareja sentimental del detenido, interpuso una demanda ante las instancias correspondientes. La demandante descubrió el material audiovisual en el dispositivo del sujeto y posteriormente lo confrontó.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Telediario Laguna, la mujer relató que revisó el móvil del individuo y entró a la galería de fotos y videos, en donde descubrió grabaciones de su hija mientras se bañaba. Fue ahí cuando le reclamó al hombre acerca de dicho material que había sido tomado sin el consentimiento ni el conocimiento de la menor. La situación escaló a tal punto que el presunto responsable comenzó a proferir insultos y agresiones físicas contra su pareja.

Comenzó a insultar y a agredir físicamente a su pareja, en un intento de intimidarla y silenciarla. Ante el miedo y el peligro inminente, la mujer logró escapar del domicilio y, una vez en un lugar seguro, contactó de inmediato a las autoridades para reportar la agresión", explicó el medio anteriormente citado.

Luego del reporte realizado por la afectada, oficiales municipales se apresaron en el sector y aprehendieron a Víctor N por delito de violencia familiar. Una vez capturado, los agentes lo remitieron a un centro de detención temporal, en donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal. Cabe mencionar que el arresto se debió a la agresión física contra la mujer, en tanto la denuncia de abuso sexual requiere un proceso adicional.

Las autoridades consiguieron asegurar el celular del implicado, aparato que contiene las pruebas del crimen por el que se le señala. Por su parte, la madre de la víctima deberá presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila para que se ponga en marcha la investigación por el delito de abuso sexual.

