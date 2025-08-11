VIDEO: Armados, un hombre y sus escoltas agreden a una familia en la Atlixco-Puebla

Comparta este artículo

Puebla, Puebla.- La tarde del domingo 10 de agosto de 2025, una familia vivió momentos de terror cuando transitaba por la autopista Atlixco-Puebla, esto luego de que sujetos armados los agredieran, momento que quedó captado en video y posteriormente publicado en redes sociales. Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla inició un expediente de atención temprana a la espera de que las víctimas ratifiquen la denuncia correspondiente, así lo informaron diferentes medios locales como El Sol de Puebla.

A través de un video en redes sociales, el padre de familia afectado, cuya identidad por el momento se desconoce, explicó que cuando manejaba por el tramo carretero, él agresor se molestó porque no pudo pasar hacia el carril en el que él y su familia circulaban. Tal fue el enfado del sujeto que bajó de su vehículo junto a sus dos escoltas y, con pistola en mano, comenzaron a amagar a todos los que iban a bordo del automóvil.

Como todo poblano sabe, hay muchas cámaras de fotomulta y en domingo mucha gente regresa a Puebla. El sujeto de playera verde tenía mucha prisa y como no podía pasar hizo que sus ‘guarros’ cerrarán la carretera para agredirme físicamente. Bajaron con pistola, al principio quiso agacharse para no salir en la cámara pero no pudo. Es una Suburban con placas de Guerrero y una RAM", explicó el hombre perjudicado.

El momento de la agresión quedó grabado por la cámara de vigilancia de un automóvil y por el pasajero de otro vehículo que se encontraba en el lugar. En ambas grabaciones se puede apreciar cómo los guardaespaldas, al notar que su patrón no podía avanzar, descendieron de su unidad y le mostraron las armas de fuego al denunciante; posteriormente llega hasta la camioneta en la que viajaba la familia para patearla y golpearla en múltiples ocasiones.

Me viene echando la camioneta. Traigo a mi familia y me viene echando la camioneta", se escucha decir al padre de familia en uno de los videos.

Finalmente, el individuo y sus escoltas se alejan y se retiran del sitio a bordo de sus vehículos. Anteriormente, la autopista Atlixco-Puebla ha sido testigo de otros hechos violentos, por lo que el caso de la familia despertó indignación y molestia entre los usuarios, quienes reiteraron que se debería tener mayor seguridad en la zona. Tras el incidente, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) y de la Guardia Nacional (GN) incrementaron la vigilancia en el lugar.

Fuente: Tribuna del Yaqui