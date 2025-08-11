VIDEO: Familiares y vecinos de 'tirador' IMPIDEN su arresto en Bahía de Kino; huye y policía lo atrapa

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este fin de semana se vivió en Bahía de Kino, Hermosillo, la captura de un hombre que portaba envoltorios con presuntas sustancias ilícitas; aunque podría considerarse un hecho más, en esta ocasión fue diferente, pues el presunto 'tirador' fue protegido por familiares y vecinos para que las autoridades no pudieran arrestarlo. Los hechos sucedieron ayer domingo 10 de agosto por la tarde, cuando elementos de la Policía Estatal querían realizar la detención del sujeto que fue identificado como Martín 'N', de 30 años.

De acuerdo con la información dada a conocer, los oficiales realizaban operativos de vigilancia cuando notaron que Martín 'N' realizaba un intercambio sospechoso de una mochila. Cuando se acercaron a él, este emprendió la huida a fuerza de carrera. Martín 'N' llegó a una zona donde vecinos de la zona, junto con su padre, intervinieron de forma muy agresiva contra los elementos de policía para impedir que fuera detenido. Es decir, los vecinos se desplegaron contra los elementos para que este pudiera huir. Ante la respuesta de los familiares, la policía optó por replegarse momentáneamente.

Martín 'N', de 30 años

Minutos más tarde, se recibió una llamada en la que señalaban que Martín 'N' se encontraba en un terreno baldío entre la avenida del Paraíso y la carretera estatal número 100. Hasta el sitio acudieron los oficiales para detenerlo y este intentó agredirlos físicamente, por lo que fue necesario aplicar la fuerza mínima para su control.

¿Qué se le encontró?

A Martín 'N' se le localizaron 30 envoltorios de plástico azul con hierba verde seca con características similares a las de la marihuana y 15 envoltorios con polvo granuloso similar a la droga conocida como cristal. El sujeto quedó a disposición de las autoridades de Miguel Alemán, que fue notificada y ordenó la puesta a disposición del detenido. Deberá seguir el proceso de ley correspondiente para que la autoridad correspondiente determine su situación jurídica. Por otra parte, del padre y de los vecinos que lo defendieron no se sabe nada más, solamente que fueron partícipes del altercado con los oficiales.

Fuente: Tribuna del Yaqui