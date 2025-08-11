Violento lunes en San Luis Río Colorado: En plena vía pública, abandonan restos en bolsas negras

Comparta este artículo

San Luis Río Colorado, Sonora.- Durante la mañana de este lunes 11 de agosto las autoridades de nueva cuenta activaron el llamado Código Rojo debido a que se reportó el hallazgo de restos humanos en plena vía pública de San Luis Río Colorado. De acuerdo con reportes de la prensa local, al menos se encontró un cuerpo desmembrado, el cual fue abandonado al interior de diferentes bolsas de plástico negro.

Según la información extraoficial, fue alrededor de las 8:30 horas de este lunes 11 de agosto cuando las autoridades recibieron el reporte de que había algunas bolsas sospechosas en un predio ubicado la avenida Argentinas B cruce con San Emeterio, por lo que de inmediato se implementó un fuerte operativo policíaco en la zona, en el cual participaron los integrantes del Mando Único, liderado por la Secretaría de Seguridad Pública.

Tras confirmar el hallazgo positivo, se solicitó el apoyo de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), para el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a las instalaciones de la Semefo para su identificación y la necropsia de ley. De acuerdo con versiones extraoficiales, los restos localizados pertenecerían a una persona desaparecida, la cual ya habría sido identificado por sus familiares.

Dejan restos humanos embolsados en SLRC

Ataque armado en SLRC

Cabe resaltar que durante la tarde del pasado sábado 9 de agosto, también se activó el llamado Código Rojo en San Luis Río Colorado debido a que se registró un ataque armado que dejó al menos un muerto y un herido. Los lamentables hechos tuvieron lugar en un motel de la colonia Mezquite, ubicado sobre la avenida Mazatlán y la calle 16. Desafortunadamente, una persona murió en el lugar de la balacera, mientras que otra resultó gravemente herida por las balas y requirió ser trasladada a un hospital local.

Testigos oculares señalaron que los sicarios que ejecutaron este acto huyeron a bordo de un vehículo con rumbo desconocido. Hasta la fecha de publicación de esta nota se desconoce si hay personas detenidas o cuál fue el móvil del crimen. Tan solo trascendió que la víctima mortal sería un hombre de 25 años aproximadamente.

Fuente: Tribuna del Yaqui