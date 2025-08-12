Alberto Emmanuel atacó a balazos a policías en Ciudad Obregón; su compañero fue abatido

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Un hombre llamado Alberto Emmanuel 'N', de 22 años de edad, originario de Jalisco, fue arrestado y vinculado a proceso penal por los delitos de tentativa de homicidio cometidos en contra de dos policías municipales de Cajeme, así como narcomenudeo. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los crímenes sucedieron el pasado 6 de agosto, al poniente de Cuidad Obregón.

Durante la primera audiencia, un juez de la causa determinó legal la detención, le dictó auto de vinculación a proceso y le impuso prisión preventiva justificada, otorgando un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria. El día de los hechos, el acusado se encontraba en un domicilio del fraccionamiento Casa Blanca, cuando, agredió con disparos de arma de fuego a los dos elementos policiales, tomándolos por sorpresa.

El intento de asesinato no se concretó debido a la reacción de las víctimas, quienes se cubrieron con muros y la carrocería de un vehículo, así como por la intervención inmediata de personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). En el lugar, Alberto Emmanuel 'N' fue asegurado en posesión de 20 envoltorios de aparente marihuana, con un peso total de 75.575 gramos, los cuales se presume estaban destinados a su comercialización.

Hay que mencionar que durante la balacera también participó Juan Antonio 'N', de 25 años de edad, quien fue abatido tras el intento de su captura. Este sujeto murió en un domicilio de la calle Monte Bello, del fraccionamiento Casa Blanca y era buscado por su responsabilidad en el homicidio de un menor de 16 años de edad, perpetrado en Hermosillo, cuya cabeza fue encontrada dentro de una hielera abandonada en un supermercado.

Tras las pesquisas para esclarecer el crimen, se logró determinar la identidad de Juan Antonio 'N' como probable autor, por lo cual se emitió una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado, siendo ubicado en el citado domicilio de Ciudad Obregón. Por este motivo, el pasado 6 de agosto se iniciaron las labores operativas para su contra arresto. Sin embargo, el sujeto junto con Alberto Emmanuel 'N' respondieron de manera violenta.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora