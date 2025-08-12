Alerta al norte de Ciudad Obregón: Hallan cuerpo con impactos de bala en predio baldío

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de una persona del sexo masculino al norte de Ciudad Obregón. El descubrimiento tuvo lugar la tarde de este martes 12 de agosto, en un predio baldío ubicado en las inmediaciones del fraccionamiento Amaneceres. El reporte fue recibido por las corporaciones de seguridad alrededor de las 13:30 horas, donde se alertaba sobre la presencia de un hombre sin vida.

En respuesta, se activó un protocolo de seguridad que derivó en el despliegue de unidades de distintas agencias en las calles Chirahui, entre Sirio y Bordo Nuevo. Los primeros respondientes, incluyendo paramédicos de la Cruz Roja, procedieron a valorar al individuo que se hallaba tendido sobre el suelo. Sin embargo, solo pudieron constatar que ya no tenía signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades ministeriales.

De acuerdo con las observaciones en el lugar, el cuerpo presentaba lesiones que podrían ser compatibles con impactos de proyectil de arma de fuego, lo que orienta la investigación hacia un posible delito de homicidio. La víctima, cuya identidad se desconoce, fue descrita como un hombre de complexión delgada y tez morena. Se estima que se trata de un deceso reciente, dado que no presentaba signos de descomposición.

La escena del crimen fue acordonada y resguardada por un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) inició las diligencias correspondientes, incluyendo el procesamiento del lugar y la recolección de indicios.

El lugar donde fue encontrado el hombre sin vida

Posteriormente, el cuerpo fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia de ley, la cual permitirá determinar con certeza la causa de la muerte y coadyuvará en su identificación. Hay que mencionar que esta no es la primera vez que se encuentra un cuerpo en esta zona, misma que se ha convertido ya en un cementerio clandestino.

Fuente: Tribuna