Aparatoso choque volcadura en la carretera Altar-Pitiquito deja dos mujeres lesionadas

Comparta este artículo

Pitiquito, Sonora.- La tarde de este martes 12 de agosto se registró un aparatoso accidente de tránsito a la altura del kilómetro 91 de la carretera Altar - Pitiquito, al norte de Sonora. Un vehículo tipo SUV, marca Tahoe de modelo reciente, perdió el control, impactándose directamente contra el muro de contención. La fuerza de la colisión provocó que la unidad volcara, quedando finalmente con las llantas hacia arriba y con daños severos.

A bordo de la camioneta, con placas del Estado de Durango, viajaban dos mujeres que resultaron con lesiones de diversa consideración. Fueron identificadas como América Fernanda R. L., de 20 años de edad y originaria del municipio de Altar, y Citlali G. S., de 29 años, originaria de Sinaloa. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana les brindaron los primeros auxilios en el lugar del percance antes de su traslado a un hospital en la ciudad de Caborca.

Según los primeros reportes, el desprendimiento de la llanta delantera izquierda durante el choque fue un factor clave que contribuyó a la pérdida de control del vehículo. Asimismo, se informó sobre el hallazgo de bebidas alcohólicas en el sitio, por lo que una de las principales líneas de investigación apunta a que el exceso de velocidad, combinado con una posible conducción no apta, pudo haber sido la causa del percance. El peritaje oficial será el que determine las causas exactas.

El accidente movilizó servicios de emergencia y corporaciones de seguridad. Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Guardia Nacional, los Bomberos de Pitiquito y Caborca, y la Cruz Roja trabajaron conjuntamente para asegurar el perímetro, mitigar riesgos y proporcionar la atención necesaria a las víctimas. Las autoridades competentes iniciaron la investigación correspondiente para deslindar responsabilidades.

El vehículo accidentado sufrió daños de consideración

Cabe recordar que otra volcadura sucedió hace solo unos días en Hermosillo. El hecho tuvo lugar la tarde del pasado viernes 8 de agosto sobre el transitado bulevar Luis Encinas. A pesar de lo aparatoso del hecho, concluyó únicamente con daños materiales y sin personas lesionadas. El percance fue reportado a las autoridades poco después de las 17:00 horas, a la altura de la Universidad de Sonora (Unison), entre las colonias Centro y San Benito.

Fuente: Tribuna