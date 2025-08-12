Apenas tienen 18 y 19 años: Arrestan a dos jóvenes que asaltaron expendio en Navojoa

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Por el delito de robo con violencia cometido contra dos víctimas y un expendio de cerveza, José Jaime 'N', de 19 años de edad, y Joaquín Tadeo 'N', alias 'El Flaco', de 18 años, fueron capturados y vinculados a proceso penal. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló este martes que los hechos se registraron el 14 de julio de 2025, en la localidad de Capohuiza, municipio de Navojoa.

Ese día, alrededor de las 21:15 horas, los acusados arribaron al establecimiento comercial, y Joaquín Tadeo 'N' sacó un machete. Posteriormente, amenazó al empleado, Jesús Leonel 'N', obligándolo a refugiarse. Asimismo, forzó la caja registradora para sustraer aproximadamente 3 mil pesos en efectivo, propiedad del comisionista Ramón René 'N'. Por su parte, José Jaime 'N' sustrajo una mochila propiedad del empleado.

En su interior contenía 10 mil 500 pesos en efectivo y un teléfono celular, también se llevó alrededor de 100 cajetillas de cigarros de distintas marcas. Durante la audiencia inicial, realizada tras la captura de los acusados, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso para ambos jóvenes, les impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar y fijó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria.

En otra noticia reciente ocurrida en Navojoa, siete integrantes de una banda criminal fueron vinculados a proceso, tras haber sido arrestados por los delitos de asociación delictuosa, posesión de vehículo con reporte de robo, narcomenudeo y secuestro agravado, este último cometido en perjuicio de un menor de edad de 16 años, el cual fue forzado a vender drogas en la ciudad, informó el pasado jueves la Fiscalía de Sonora.

Los individuos fueron identificados como de Martín 'N', de 45 años de edad; Daniel Eduardo 'N', de 25 años; Diego Enrique 'N', de 20 años; Jesús Armando 'N', de 23 años; Aziz 'N', de 25 años; Alexis Gabriel 'N', de 25 años; y Ángel Damían 'N', de 19 años. Estos sujetos se encuentran en prisión preventiva a la espera de las siguientes etapas procesales. Los hechos que se les atribuyen ocurrieron entre el 24 y el 30 de julio de 2025.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora