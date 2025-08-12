Capturan en Sonora a mujer prófuga de la justicia de Veracruz; está acusada de secuestro

Comparta este artículo

Caborca, Sonora.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que una mujer identificada como Patricia C. fue arrestada y vinculada a proceso penal, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado. La decisión fue dictada por un juez de control federal. Esto sucede después de que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ejecutaran una orden de aprehensión en su contra en Caborca, Sonora.

En dicho lugar, la acusada, presuntamente, se encontraba evadiendo la acción de las autoridades, debido a que era buscada en el Estado de Veracruz. Los hechos que se le imputan se remontan a enero de 2020, en el municipio de Mariano Escobedo, donde se le acusa de haber participado en la privación ilegal de la libertad de una persona. Durante la audiencia, el Ministerio Público de la Federación (MPF), presentó las pruebas del caso.

Como resultado, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Emiliano Zapata, Veracruz, no solo decretó su vinculación a proceso, sino que también impuso le prisión preventiva oficiosa. La acusada permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 y se fijó un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual la fiscalía y la defensa podrán recabar más pruebas.

Otro hecho similar sucedió en San Luis Río Colorado, Sonora. Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal lograron la localización y captura de Janelle Yadai 'N', ciudadana estadounidense de 29 años de edad, quien contaba con una orden de arresto vigente emitida el 17 de marzo de 2025 por el Servicio de Alguaciles de los EUA (US Marshals) en el condado de Yuma, Arizona, por delitos de posesión de narcóticos, específicamente fentanilo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló que la detención ocurrió en las inmediaciones de la Avenida Nuevo León y calle 25, de la colonia Federal, en la ciudad fronteriza, donde la acusada fue ubicada tras una investigación coordinada entre autoridades mexicanas y estadounidenses. Posteriormente, fue puesta a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para los trámites correspondientes para su deportación.

Fuente: Tribuna y FGR