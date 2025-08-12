Conducían vehículo robado: Detienen a tres hombres con material bélico en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) lograron la detención de tres individuos por su presunta implicación en el delito de posesión de vehículo robado. Durante la acción, también se aseguró material bélico, incluyendo cartuchos y cargadores para arma de fuego. El suceso tuvo lugar en la colonia Aves del Castillo, al sur de Ciudad Obregón, sobre las calles 400, entre Michoacán y Codorniz.

En ese punto, los oficiales de la PESP identificaron y ordenaron la detención de un vehículo de la marca Ford, color blanco y modelo 2022. Tras verificar sus datos, se confirmó que la unidad contaba con un reporte de robo vigente, interpuesto el pasado 8 de febrero de 2024. Al efectuar una inspección protocolaria al interior del automóvil, los elementos de seguridad localizaron dos cargadores, 61 cartuchos útiles y un radio de comunicación.

Los tripulantes del vehículo fueron identificados como Marco Antonio 'N', de 23 años de edad; Jesús Emmanuel 'N', de 31 años; y Luis Noé 'N', de 30 años. Tanto los tres detenidos como el vehículo recuperado y los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Será esta autoridad la encargada de realizar las investigaciones pertinentes y determinar la situación jurídica de los implicados para continuar con el proceso legal correspondiente.

Este mismo día se informó que un hombre llamado Alberto Emmanuel 'N', de 22 años de edad, originario de Jalisco, fue arrestado y vinculado a proceso penal por los delitos de tentativa de homicidio cometidos en contra de dos policías municipales de Cajeme, así como narcomenudeo. De acuerdo con información de la Fiscalía de Sonora, los crímenes sucedieron el pasado 6 de agosto, al poniente de Cuidad Obregón.

Durante la primera audiencia, un juez de la causa determinó legal la detención, le dictó auto de vinculación a proceso y le impuso prisión preventiva justificada, otorgando un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria. El día de los hechos, el acusado se encontraba en un domicilio del fraccionamiento Casa Blanca, cuando, agredió con disparos de arma de fuego a los dos elementos policiales, tomándolos por sorpresa.

Fuente: Tribuna