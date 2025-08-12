Desactivan Alerta Amber en Sonora tras ubicar a adolescente reportada desaparecida

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- En medio de la crisis de desapariciones que se vive en México, este lunes se compartió una buena noticia. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que fue desactivada la Alerta Amber emitida para localizar a Silvia Villarreal, adolescente de 16 años de edad, luego de que se confirmara su ubicación sana y salva. La joven había sido reportada como desaparecida el pasado 25 de julio de 2025 en Nogales.

De acuerdo con la autoridad, las labores de búsqueda y los actos de investigación permitieron ubicar a la menor con vida este lunes 11 de agosto de 2025. Tras su localización, Silvia declaró que no fue víctima de ningún delito y que se encontraba en compañía de una amiga de la misma edad durante el tiempo en que estuvo ausente. A la fecha de publicación de esta nota, no se han compartido más detalles del caso.

Cabe recordar que la Alerta Amber Sonora, con folio AASON #195/25, había sido activada después de que se reportara su desaparición en la colonia Fundo Legal de Nogales. Según la ficha emitida en su momento, la menor fue vista por última vez el 25 de julio de 2025, y se desconocía su paradero, lo que generó preocupación sobre su integridad física.

La ficha de búsqueda describía a Silvia como de complexión delgada, estatura aproximada de 1.70 metros, tez blanca, cabello largo color rubio oscuro y ojos grandes color café. Entre sus señas particulares, se mencionaba un tatuaje en una de las muñecas y otro en uno de los tobillos. Al momento de su desaparición, vestía una blusa tipo oversize color negro, short de mezclilla color negro y tenis color blanco.

Autoridades estatales destacaron que la difusión de la ficha de búsqueda y la colaboración ciudadana fueron factores clave para dar con el paradero de la adolescente.

La menor fue encontrada sana y salva. Foto: FGJES

Con esta acción, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora cerró el caso de búsqueda, confirmando que Silvia Villarreal se encuentra fuera de peligro y en buen estado de salud. Las autoridades aprovecharon para exhortar a la población a seguir participando en la difusión de alertas oficiales y reportes que puedan contribuir a proteger la integridad de menores de edad y personas vulnerables.

Fuente: Tribuna