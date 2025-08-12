Desarticulan punto de juego ilegal en Hermosillo; aseguran nueve máquinas tragamonedas

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Durante un operativo de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Policía Municipal de Hermosillo, se logró el aseguramientos de varias máquinas tragamonedas. La acción se centró en un inmueble de la colonia Altares, donde se presumía había juegos de azar no autorizados. Derivado de una orden de cateo, los agentes ingresaron a la propiedad ubicada en la calle Profesor Alfonso López Riesgo.

En el lugar, se localizaron y decomisaron nueve máquinas tragamonedas que funcionaban de manera irregular. La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES) informó que estos dispositivos fueron asegurados como evidencia y remitidos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE) del Ministerio Público. Dicha instancia continuará con la integración de la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y proceder legalmente.

Este operativo forma parte de los esfuerzos de la Fiscalía de Sonora para erradicar actividades ilícitas que afectan la integridad social y económica de las comunidades", se lee en el comunicado.

Este mismo día se informó que fue dictada una condena de 10 años y 1 mes de prisión en contra de Javier 'N', de 26 años de edad, quien fue encontrado culpable del delito de robo con violencia, cometido en contra de un hombre la tercera edad. Según informó este martes la Fiscalía de Sonora, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 4:30 horas del 8 de mayo de 2023, en Hermosillo.

Ese día el señalado se acercó a la víctima, Luis Armando 'N', de 69 años, y la despojó de 400 pesos en efectivo tras someterla físicamente, aprovechando su estado de vulnerabilidad debido a su edad y a que cuenta con discapacidad física, que le impide la plena movilidad de una pierna. Esto sucedió frente a un comercio ubicado en la esquina del bulevar Luz Valencia y Lázaro Mercado, de la colonia Villas del Real.

Además de esto, al ver que el adulto mayor se resistía a ser despojado de su billetera y teléfono celular, el sentenciado arrojó pedazos de bloque y piedras contra la víctima, causándole lesiones en la espalda, huyendo del sitio al ver que el ofendido pedía ayuda al número de emergencias.

Fuente: Tribuna