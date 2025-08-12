Detienen a trailero que transportaba 838 kilos y 740 litros de metanfetamina en Sonora

Comparta este artículo

San Luis Río Colorado, Sonora.- Autoridades de Sonora lograron el decomiso de un importante cargamento de narcóticos en el municipio de San Luis Río Colorado. La Mesa Estatal de Seguridad detalló este martes que la acción resultó en el aseguramiento de aproximadamente 838 kilos de presunta metanfetamina y la detención de un individuo en el puesto de revisión militar 'Cucapah', ubicado en este municipio fronterizo.

Durante una inspección de rutina, elementos de la Guardia Nacional detectaron anomalías en las imágenes generadas por el equipo de rayos Gamma al escanear el tráiler que conducía este individuo. Dicha inconsistencia derivó en una revisión física detallada del vehículo y la caja que remolcaba. Al inspeccionar el semirremolque, los agentes localizaron el enorme cargamento de droga oculta, tanto en su presentación sólida como líquida.

Por un lado, se encontraron mil 863 paquetes envueltos en plástico, cada uno con un peso aproximado de 450 gramos de la sustancia granulada. Adicionalmente, se hallaron 74 bidones, cada uno con una capacidad de 10 litros, que contenían la misma sustancia en estado líquido. Las pruebas de campo aplicadas al material arrojaron resultados positivos para clorhidrato de metanfetamina, droga también conocida como crystal.

El conductor del vehículo, un tractocamión de la marca Kenworth en color blanco, fue identificado como Almicar 'N', de 53 años de edad y originario de la comunidad de La Reforma, Sinaloa. Según las primeras indagatorias, la ruta del transporte inició en Monterrey, Nuevo León, y tenía como destino el municipio de San Quintín, Baja California, es decir, estaba a pocas horas de completar su viaje.

Tanto la persona detenida como la totalidad del narcótico y el vehículo fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Dicha autoridad será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación jurídica del implicado y continuar con las diligencias legales por el posible delito de narcotráfico.

Fuente: Tribuna y Mesa