Detienen a tres personas armadas en Ciudad Obregón; les hallaron pistola y arma blanca

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante los operativos de vigilancia y prevención del delito implementados en el municipio de Cajeme, las autoridades de seguridad pública informaron sobre la detención de tres personas en dos eventos distintos, por su presunta responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego y portación de arma prohibida. Se trata de una mujer y dos hombres interceptados en Ciudad Obregón.

El primer hecho tuvo lugar en la colonia Villa Itson, donde una denuncia ciudadana alertó a las fuerzas del orden sobre la presencia de personas presuntamente armadas a bordo de un vehículo. En respuesta, se desplegó un operativo conjunto que logró la pronta localización de la unidad reportada. Los agentes marcaron el alto al automóvil y, durante la inspección, hallaron en posesión de los ocupantes un arma de fuego corta, tipo pistola.

Los individuos fueron identificados como Norman Arturo 'N', de 32 años de edad, y Aliza Rosalva 'N', de 29 años, quienes quedaron detenidos. Posteriormente, en una acción distinta, patrullas que realizaban recorridos de vigilancia en las calles Jalisco y 300 detectaron a un sujeto en actitud sospechosa en el estacionamiento de la Plaza Jalisco. El individuo se encontraba manipulando la puerta de uno de los locales.

Los oficiales se aproximaron para verificar la situación y, al realizar una revisión, le aseguraron un objeto metálico tipo solera con una hoja de acero, considerado un arma prohibida. El detenido lleva por nombre José Guadalupe 'N', de 31 años de edad. Estas acciones fueron ejecutadas por la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y la Secretaría de Marina (Semar).

José Guadalupe 'N', de 31 años de edad

En ambos casos, los detenidos y los objetos asegurados fueron trasladados a las instalaciones de la SSPM de Cajeme para la elaboración del Informe Policial Homologado (IPH) correspondiente. Posteriormente, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de integrar las carpetas de investigación y determinar la situación jurídica de cada uno de ellos conforme a derecho.

Fuente: Tribuna