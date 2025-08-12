En un intento de robo, asesinan a puñaladas a maestro al interior de su casa en Puebla

Comparta este artículo

Santiago Miahuatlán, Puebla.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla puso en marcha las investigaciones por el asesinato de Leonel Torres, un joven maestro que prestaba sus servicios en la Sierra Negra. La noche del lunes 11 de agosto de 2025, el cuerpo sin vida del profesor fue encontrado al interior de su domicilio ubicado en la colonia Villa Alegría, en el municipio de Santiago Miahuatlán, y al momento del hallazgo presentaba heridas provocadas por un arma punzocortante.

De acuerdo a información proporcionada por Telediario México, el hoy occiso se desempeñaba como maestro del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en la Sierra Negra de Puebla. Los reportes policiales preliminares refieren a que el homicidio puede estar relacionado con un un robo violento, ya que se confirmó el hurto de algunas pertenencias de la vivienda, la cual se encuentra en la calle Fernando Montes de Oca, en la demarcación ya mencionada.

Aproximadamente a las 21:00 horas, vecinos del sector se comunicaron a las líneas de emergencia del 911 y reportaron la presencia de una persona inconsciente al interior de la casa, por lo que elementos de la Policía Municipal de Santiago Miahuatlán se presentaron en el sitio y confirmaron la presencia del cuerpo. Por su parte, técnicos en urgencias médicas le brindaron la atención correspondiente a la víctima, sin embargo, minutos más tarde, los socorristas confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Finalmente, personal de la Fiscalía de Puebla también hizo acto de presencia en la escena del crimen y se encargó de las primeras diligencias, así como de la recolección de indicios. El cadáver fue llevado al anfiteatro de la localidad, en donde quedará resguardado y a la espera de ser reclamado por sus familiares. Las indagatorias preliminares sugieren que al menos dos sujetos habrían participado en el hecho violento, ingresando al domicilio con intenciones de robar y agredir a la víctima.

Casi linchan a presunto ladrón

En otra noticia registrada en Puebla, hace unos días, habitantes de Santiago Xiutetelco intentaron linchar a un sujeto identificado como Juan 'N', a quien señalan como el actor de múltiples asaltos y robos a casa habitación a lo largo de la comunidad. Efectivos de Seguridad Pública Municipal impidieron el acto y, a pesar de que los pobladores opusieron resistencia, aprehendieron al hombre y lo llevaron a la comandancia.

