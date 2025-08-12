Exdirector de Policía Municipal de Hermosillo NO fue vinculado a proceso tras acusación de privación de la libertad

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El exdirector de la Policía Municipal de Hermosillo, Manuel Emilio Hoyos, informó mediante su cuenta de X, antes Twitter, que no fue vinculado a proceso por la acusación en su contra de privación de la libertad y abuso de autoridad. Esto por el caso de traslado forzoso de personas en presunta situación de calle de Hermosillo a Navojoa, durante las 'Fiestas del Pitic 2025'. Cabe señalar que Hoyos fue detenido junto con otros elementos de policía el pasado 7 de agosto de 2025, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

En su cuenta de X, Hoyos informó: "Muchas gracias a mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanas y, por supuesto, a todas y todos mis compañeros por su apoyo. Dios y mi Guadalupana los bendiga siempre", al momento en que compartió una fotografía del momento después de la audiencia que se realizó hoy martes 12 de agosto.

¿Qué significa no vincular a proceso?

Cabe señalar que un acto de no vinculación a proceso en el sistema penal acusatorio de México implica que el juez no encuentra elementos suficientes para iniciar un proceso legal formal contra una persona. Dicho en otras palabras, el juez determina que no hay pruebas suficientes para que la persona enfrente un juicio. Sin embargo, no significa la absolución porque la fiscalía puede apelar y porque se puede reabrir la investigación si encuentra nuevos elementos. Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce si la FGJES impugnará el proceso, pues no se ha dado a conocer información oficial.

En días pasados, la FGJES informó que el proceso estaba abierto contra Ángel Aly Adzdu 'N', Francisco Guadalupe 'N', Pánfilo 'N', José Ángel 'N', Luis Mario 'N' y Manuel Emilio 'N'. El boletín compartido de la fiscalía señala: "por los delitos de abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad equiparada". Esto porque la fiscalía señaló que "unos ordenaron y otros ejecutaron un traslado forzado de personas que por su aspecto físico y de vestimenta los consideraron que estaban en situación de calle, privándolos de su libertad para ser llevados en contra de su voluntad en autobuses y abandonados en diferentes puntos del sur del estado".

Fuente: Tribuna del Yaqui