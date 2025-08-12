Gloria cae muerta frente a su esposo a las afueras de una farmacia en Saltillo, Coahuila

Comparta este artículo

Saltillo, Coahuila.- Durante la tarde del lunes 11 de agosto de 2025, una mujer perdió la vida al exterior de una conocida sucursal de farmacias que se ubica sobre el bulevar Mirasierra, a unas cuantas calles de la principal a la colonia que lleva el mismo nombre, en el municipio de Saltillo, Coahuila. Los primeros reportes indican que la hoy occisa experimentó malestares en su casa, por lo que fue trasladada al establecimiento en busca de atención médica.

De acuerdo a información proporcionada por el portal de noticias Telediario Laguna, la víctima mortal fue identificada como Gloria Zúñiga, de 54 años de edad y con domicilio la calle 25 de la mencionada demarcación. Según el testimonio de su esposo Eusebio, de 65 años, la fémina padecía diabetes y en el interior de su vivienda comenzó a sentirse mal y fue ahí cuando él la llevó a una farmacia cerca. Al momento de bajar del automóvil, la mujer se desvaneció ante la mirada incrédula de su marido.

Personal médico de la farmacia salió para auxiliarla, pero minutos más tarde, paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que ya no contaba con signos vitales", indicó el medio ya citado.

Familiares de Gloria y transeúntes que transitaban por la zona se congregaron en el lugar de los hechos. Por su parte, elementos de la Policía Preventiva Municipal se presentaron en el sitio y acordonaron el perímetro para posteriormente dar aviso a la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Finalmente, personal de la Agencia de Investigación Criminal y Servicios Periciales arribaron al sector y se encargaron de cumplir con las diligencias correspondientes.

Una vez culminadas las labores en la zona, la autoridad competente ordenó el levantamiento y el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley para determinar las causas de su muerte. Hasta el momento ninguna instancia local ni estatal han proporcionado mayores detalles del caso, por lo que quedará esperar un informe actualizado.

Fuente: Tribuna del Yaqui