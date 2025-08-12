¿Golpe a Rocío Nahle? FGR pedirá más información sobre el caso de la maestra Irma Hernández

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, 'Mañanera del Pueblo', de este martes 12 de agosto de 2025, el fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, anunció que solicitarán a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz ampliar la información sobre el caso de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista de Álamo Temapache, quien (según la autoridad estatal) murió a causa de tortura y violencia ejercida durante su cautiverio.

Ante los medios de comunicación reunidos en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, Gertz Manero señaló que la investigación ha sido llevada por la fiscalía veracruzana y que, aunque corresponde a esta instancia continuar con el proceso, la FGR pedirá todos los elementos disponibles para esclarecer el hecho: "Nosotros le vamos a pedir que nos amplíen en todo lo posible para que ustedes tengan toda esa información".

Sí, la Fiscalía de Veracruz ha llevado este asunto, les toca a ellos; ellos han estado dando los resultados", comentó el fiscal.

Cabe señalar que, de acuerdo con la fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, la víctima, de 62 años, fue privada de la libertad el pasado 18 de julio y, durante su secuestro, fue sometida a agresiones físicas y tortura, lo que derivó en su fallecimiento. Esta conclusión forense contradice la versión inicial de la gobernadora Rocío Nahle, quien había atribuido el deceso a un infarto, hipótesis que también sostuvo un médico sin especialidad en medicina forense, pero que quedó descartada tras los resultados oficiales.

Hasta el momento, cuatro personas han sido detenidas y vinculadas a proceso por secuestro agravado en el caso de la maestra Irma Hernández Cruz: Octavio 'N', Jeana Paola 'N', Víctor Manuel 'N' y José Eduardo 'N'. Todos permanecen bajo prisión preventiva oficiosa, mientras las autoridades estatales continúan con operativos para localizar a otros presuntos implicados.

La fiscalía estatal informó además que se investiga si este crimen está relacionado con otros hechos violentos registrados recientemente en municipios del norte de Veracruz, como Tuxpan y Papantla. Entre estos sucesos se incluye el hallazgo de restos humanos de seis personas sobre la carretera Poza Rica–Cazones y hechos ocurridos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tuxpan.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'