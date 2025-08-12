Guerreras Buscadoras hallan cuerpo en Rincón del Valle; estas son las características de la vestimenta

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Los colectivos de búsqueda como Guerreras Buscadoras de Cajeme siguen en la lucha, buscando a los desaparecidos, porque saben que si ellas no lo hacen, nadie lo hará. Parte de estos trabajos dejó una búsqueda positiva el pasado día lunes 11 de agosto, esto en la colonia Rincón del Valle de Ciudad Obregón. Mediante sus redes sociales, el colectivo compartió las características de la vestimenta del cuerpo encontrado; aquí los detalles.

El grupo de mujeres Guerreras Buscadoras de Cajeme realizó trabajos en la zona del Rincón del Valle, específicamente en una vivienda abandonada, esto tras el reporte anónimo. En este sitio, el grupo ya había realizado trabajos de localización de desaparecidos, encontrando hasta tres cuerpos en otra casa sin habitar. Se presume que los restos encontrados podrían pertenecer al de un joven que fue reportado como desaparecido en la colonia Luis Echeverría, pero esto no se ha confirmado.

En Facebook, Guerreras Buscadoras de Cajeme compartió las características de la vestimenta que tenían los restos encontrados, pidiendo que quienes tengan un ser querido desaparecido acudan a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para hacerse una prueba de ADN. Las características son las siguientes:

Playera tipo polo color negro con rayas blancas.

Pantalón tipo Levi's color azul, sin talla ni marca legible.

Boxer a rayas blancas, azules y rojas.

Sin calzado

Las Guerreras Buscadoras de Cajeme agradecieron a la corporación de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN) por el acompañamiento que les dieron durante las labores a la búsqueda.

Guerreras Buscadoras de Cajeme compartió las características de la vestimenta

Búsquedas pasadas

El pasado lunes 4 de agosto y martes 5 de agosto, el colectivo realizó búsqueda en la colonia Villa Bonita para descartar puntos. Guerreras Buscadoras de Cajeme pide a la comunidad en general que, si tiene un reporte de donde se pueda encontrar a un desaparecido, reportarlo al 644 127 7784. El reporte es totalmente anónimo y confidencial. "No buscamos culpables, solo traerlos a casa", es el lema del colectivo.

Fuente: Tribuna del Yaqui