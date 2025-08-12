Hombre con discapacidad muere tras ser baleado en Lomas de Magisterio, en Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Este pasado lunes 11 de agosto de 2025, alrededor de las 20:00 horas, un hombre que necesitaba un par de muletas para desplazarse fue víctima de un terrible y mortal ataque armado justo cuando se encontraba sentado en un banco de madera afuera de un domicilio ubicado en la calle Xocoyoltzin, entre las calles Lealtad y Aztlán, en la colonia Lomas de Magisterio, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con medios locales, más tarde el hombre fue identificado como Alejandro, dato corroborado por sus propios familiares. Antes de fallecer recibió varios disparos y los sujetos responsables huyeron del lugar, por lo que hasta el momento de la elaboración de esta nota no se reportan detenidos, aunque si ocurriera algún arresto te lo haremos saber a través de TRIBUNA.

Por supuesto, a la escena acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes se encargaron de delimitar la zona para preservar las evidencias. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES) encabeza la investigación para dar con el paradero de los responsables, pero aún no ha emitido ningún informe detallado sobre el caso.

Por su parte, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para realizar la autopsia de ley; una vez concluidas las revisiones necesarias, será entregado al Ministerio Público, donde los familiares podrán reclamarlo. Precisamente, en Sinaloa la violencia aumenta día con día, pues como informamos en TRIBUNA, tan solo el domingo 10 de agosto se registraron 17 muertes por homicidios dolosos.

Además, en la sindicatura de Jesús María, autoridades de diferentes niveles de gobierno localizaron los restos de un individuo con aparentes signos de tortura, envuelto en una cobija de color verde. Fue encontrado junto al canal Humaya, boca arriba, maniatado de las manos y con cinta adhesiva alrededor del cuello. Cabe destacar que su identidad permanece completamente desconocida.

