Javier golpeó a anciano con discapacidad para robarle en Hermosillo; ya fue sentenciado

Hermosillo, Sonora.- Una condena de 10 años y 1 mes de prisión fue la que recibió Javier 'N', de 26 años de edad, quien fue encontrado culpable del delito de robo con violencia, cometido en contra de un hombre la tercera edad. Según informó este martes la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos ocurrieron aproximadamente a las 4:30 horas del 8 de mayo de 2023, en Hermosillo.

Ese día el señalado se acercó a la víctima, Luis Armando 'N', de 69 años, y la despojó de 400 pesos en efectivo tras someterla físicamente, aprovechando su estado de vulnerabilidad debido a su edad y a que cuenta con discapacidad física, que le impide la plena movilidad de una pierna. Esto sucedió frente a un comercio ubicado en la esquina del bulevar Luz Valencia y Lázaro Mercado, de la colonia Villas del Real.

Además de esto, al ver que el adulto mayor se resistía a ser despojado de su billetera y teléfono celular, el sentenciado arrojó pedazos de bloque y piedras contra la víctima, causándole lesiones en la espalda, huyendo del sitio al ver que el ofendido pedía ayuda al número de emergencias. El afectado recibió atención médica por parte de paramédicos de Cruz Roja e interpuso una denuncia contra el agresor.

Con las pruebas reunidas durante los actos de investigación, se logró acreditar la responsabilidad de Javier 'N' en el delito de robo con violencia, ante lo cual este reconoció su participación en dichos actos. Por lo anterior, un juez de control le dictó la sentencia de 10 años y 1 mes de cárcel, misma que ya purga en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo.

