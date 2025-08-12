Joel Alonso descansaba en el patio de su casa cuando fue ultimado a balazos en Sinaloa

Comparta este artículo

Navolato, Sinaloa.- La violencia se sigue agudizando en el estado de Sinaloa y en los últimos días Navolato se ha convertido en uno de los puntos más afectados. Durante la noche del lunes 11 de agosto de 2025 se registró un nuevo hecho violento en el ejido La Sinaloa, perteneciente al municipio anteriormente mencionado. El reporte preliminar indica que civiles armados asesinaron a balazos a un hombre que se encontraba sentado en el patio de un domicilio de la localidad.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso fue identificado por sus familiares como Joel Alonso 'N', de 34 años de edad, quien vivía en el mismo lugar en el que le arrebataron la vida. El homicidio provocó una intensa movilización por parte de las corporaciones policíacas, quienes fueron alertados a través de una denuncia anónima a las líneas de emergencia del 911.

Aproximadamente a las 22:00 horas de ayer, vecinos del sector informaron sobre el ataque armado en contra de una persona en la calle Primera entre Cuarta y Quinta. Atendiendo el llamado ciudadano, elementos de la Policía Municipal de Navolato y efectivos de la Guardia Nacional (GN) arribaron al sitio y confirmaron la presencia del individuo asesinado, por lo que procedieron a delimitar el área con cinta amarilla para preservar la escena del crimen.

Una vez acordonada la zona, los agentes solicitaron la intervención por parte de la Dirección General de Investigación Pericial para que pudieran realizar los trabajos de campo en el lugar de los hechos, a la vez que la Fiscalía General del Estado (FGE) cumplieron con las diligencias correspondientes para que se pudiera proceder con el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde será resguardado por el Ministerio Público hasta ser identificado.

Detienen a cuatro en Navolato con armas y droga

En otra noticia referente al municipio, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) concretaron la detención de cuatro sujetos durante un operativo montado en el sector. Según la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), los efectivos lograron el aseguramiento de portaban cuatro armas largas, entre ellas rifles conocidos como 'cuerno de chivo', así como 443 cartuchos útiles de distintos calibres, 16 cargadores, cuatro placas balísticas, 28 artefactos metálicos tipo 'ponchallantas' y cuatro dosis de mariguana.

Fuente: Tribuna del Yaqui