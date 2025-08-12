José Marte secuestró y asesinó a un hombre en Coacalco; pasará 110 años tras las rejas

Comparta este artículo

Coacalco, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que se obtuvo la sentencia de 110 años de prisión contra José Marte 'N', ya que la autoridad competente acreditó su participación en el delito de secuestro agravado. El informe indica que el sentenciado participó en el secuestro de un hombre, a quien posteriormente, con la ayuda de sus cómplices asesinó en el municipio de Coacalco.

Según la investigación realizada por la Fiscalía del Estado de México, el pasado 16 de diciembre de 2019, la víctima se trasladaba de su centro de trabajo hacia su domicilio en el municipio de Tultepec, cuando varios sujetos lo privaron ilegalmente de la libertad. Horas más tarde, la familia del afectado recibió llamadas telefónicas en las que les exigían una suma económica a cambio de liberar a su ser querido. Sin embargo, el 18 de diciembre fue encontrado el cuerpo sin vida del secuestrado.

A través de un operativo, agentes de la FGJEM consiguieron detener a ocho responsables del hecho, incluido José Marte 'N', por lo que fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, quien se encargó de integrar la indagatoria por el delito de secuestro. Los detenidos fueron puestos a disposición de un juez en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la localidad. Aunado a la sentencia, José Marte 'N' se volvió acreedor a una multa económica.

Las pruebas recabadas, aportadas y expuestas por el Representante Social fueron determinantes para que la Autoridad Judicial dictara esta sentencia de 110 años de prisión para el acusado, además les fue fijada multa de 1 millón 450 mil 800 pesos y la cantidad de 80 mil 600 pesos como reparación del daño, en tanto que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos", se puede leer en el boletín informativo emitido por la Fiscalía mexiquense.

Finalmente, la institución hizo énfasis en que, durante el mes de julio de 2023, los otros implicados en el hecho violento también recibieron la condena de 110 años de prisión. José Marte 'N' era el último de los responsables que faltaba por recibir dicha sentencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui