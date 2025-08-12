Lista completa de los 26 reclusos extraditados a Estados Unidos; hay narcos de alto rango

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Gobierno de México formalizó la entrega de 26 reclusos a las autoridades de Estados Unidos, donde enfrentarán diversos procesos judiciales relacionados con el narcotráfico. A través de un comunicado conjunto, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmaron que todos los individuos transferidos cuentan con órdenes de extradición al vecino país.

La Embajada de Estados Unidos en México corroboró la recepción de los extraditados, destacando que entre ellos se encuentran miembros de alto perfil de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. Esta acción representa un paso importante en los esfuerzos conjuntos para desmantelar las estructuras operativas y financieras de los grupos criminales transnacionales que operan en ambos países.

Entre los individuos extraditados figuran capos de alto rango considerados clave por las agencias de seguridad de ambas naciones. Estos son algunos de los extraditados más relevantes:

Abigael González Valencia, alias 'El Cuini'

Identificado por las autoridades como uno de los fundadores de Los Cuinis, brazo financiero del CJNG, y cuñado de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'. Fue detenido en 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco, donde ejercía como presunto jefe de plaza. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo requiere para enfrentar cargos por lavado de activos y tráfico de drogas. Su extradición se concretó tras un largo proceso legal en el que interpuso múltiples recursos de amparo.

Juan Carlos Félix Gastélum, alias 'El Chavo Félix'

Señalado como un importante operador financiero del Cártel de Sinaloa, específicamente ligado a Ismael Zambada Sicairos, 'Mayito Flaco'. Las autoridades mexicanas lo identifican como responsable del control territorial en la zona sureste de Culiacán, Sinaloa. Su captura se realizó en la sindicatura de Quilá, Culiacán.

Pablo Edwin Huerta Nuño, alias 'El Flaquito'

Miembro del Cártel de los Arellano Félix, fue detenido en Tijuana, Baja California. Las investigaciones lo señalan como uno de los principales generadores de violencia en la región, con control sobre rutas de trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Se le atribuyen actividades de producción de droga sintética, secuestro y cooptación de autoridades.

Jehonany Alexander Valdez Serrano, alias “El Quinientos”

Presunto jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa, era requerido por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) por cargos de asociación delictuosa y tráfico de drogas. Su detención fue resultado de una operación conjunta entre la FGR, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional en Culiacán.

Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias "El Jando"

Identificado como piloto de confianza de la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Fue detenido en la comunidad de Jesús María, Sinaloa. Se le atribuye la coordinación de ataques con artefactos explosivos en Durango y la presunta movilización de un grupo armado durante la operación de captura de Ovidio Guzmán.

El resto de extraditados

Enrique Arballo Talamantes

Benito Barrios Maldonado

Luis Raúl Castro Valenzuela

Francisco Chávez

Abdul Karim Conteh

Baldomero Fernández Beltrán

Ismael Enrique Fernández Vázquez

Leobardo García Corrales

José Carlos Guzmán Bernal

Anton Petrov Kulkin

Roberto Omar López

José Francisco Mendoza Gómez

Hernán Domingo Ojeda López

Daniel Pérez Rojas

Juan Carlos Sánchez Gaytán

David Fernando Vásquez Bejarano

José Antonio Vivanco Hernández

Jesús Guzmán Castro

Servando Gómez Martínez

Kevin Gil Acosta

Roberto Salazar

Martín Zazueta Pérez

Fuente: Tribuna