Mario fue al trabajo de su expareja y la amenazó con un cuchillo; le exigía que regresaran

Comparta este artículo

Guadalupe, Nuevo León.- Elementos de la Secretaría de Seguridad, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social (SSPC) de Guadalupe, Nuevo León, detuvieron a un hombre identificado como Mario 'N', de 55 años de edad, por haber amenazado de muerte a su expareja. Los reportes preliminares indican que el sujeto acudió al centro de trabajo de la mujer y con un cuchillo en la mano la acorraló, cumpliendo así una advertencia que le hizo horas antes a través de una llamada telefónica.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario, el hecho tuvo lugar en una farmacia que se ubica sobre la avenida Benito Juárez y Zertuche, en la colonia Zertuche de dicho municipio. Según el testimonio de la víctima, el detenido le exigió que regresará con él, sin embargo, ella se negó y él la amenazó con quitarle la vida. Bajo la advertencia de "te dije que te iba a matar", el individuo le colgó sin esperar que más tarde iba a visitar su lugar de trabajo.

A través de una denuncia a las líneas de emergencia del 911, la fémina alertó a las autoridades sobre la situación. La mujer, de aproximadamente 49 años, denunció que el presunto agresor la amagó con un arma blanca y un arma de fuego a las afueras del establecimiento en el que labora. Posteriormente, policías municipales se presentaron en el sitio y rodearon a Mario 'N' frente a la amenaza latente de un ataque en contra de su expareja.

Los oficiales le aseguraron el arma blanca al detenido.

El presunto agresor exigía a gritos a su ex pareja para que saliera. Mediante técnicas de arresto neutralizaron cualquier reacción de ataque del presunto agresor y lo sometieron", explicó el medio anteriormente citado.

Una vez que se cumplió con la aprehensión del sujeto, los oficiales procedieron a realizar una revisión de rutina y le aseguraron el arma punzocortante que llevaba en la cintura, descartando así que portara un arma de fuego como lo había reportado la víctima. Posteriormente, los uniformados lo presentaron ante la autoridad competente para que se determine su situación legal. La mujer indicó a las autoridades que Mario 'N' amenazó con matar a su actual pareja, en caso de verlos juntos.



Fuente: Tribuna del Yaqui