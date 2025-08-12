Pareja de madre de Dulce, niña asesinada en Edomex, ligada al narcomenudeo, dice Harfuch

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto en Palacio Nacional. Este martes 12 de agosto de 2025, fue cuestionada sobre el terrible asesinato de una pequeña niña de 12 años durante un ataque armado que ocurrió en Chalco, Estado de México.

Además, el caso obtuvo especial notoriedad debido a que es muy semejante al de Fernando, un niño cinco años que perdió la vida luego de que su madre no saldara una deuda de mil pesos. De hecho, como te informamos en TRIBUNA el menor fue encontrado sin vida en un domicilio del municipio de Los Reyes la Paz y hace un par de días un juez de control del Poder Judicial del Estado de México impuso prisión preventiva justificada como la medida cautelar en contra Carlos 'N', Ana Lilia 'N' y Lilia 'N', quienes enfrentan cargos por su presunta participación en la muerte del infante.

En cuanto a la jovencita, fue identificada como Dulce y en el instante del ataque directo estaba en la casa de sus abuelos ubicada en la calle Reforma, esquina Cerrada de Benito Juárez, en el poblado San Pablo Atlazalpan. Al parecer, durante la madrugada del pasado lunes 11 de agosto recibió algunos disparos y quedó tan herida que cuando llegaron los paramédicos ya no contaba con signos vitales.

Dulce tenía 12 años

Durante la mañanera se pronunció sobre el tema el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch y reveló que el homicidio pudo ser ocasionado porque la pareja de la madre tenía vínculos con el narcomenudeo. Por lo tanto, se cree que los delincuentes buscaban al sujeto, pero este terminó por escapar del domicilio y entonces es cuando decidieron terminar con la vida de Dulce.

"La información que se tiene al momento del lamentable homicidio de la menor de 12 años, es que la pareja de la mamá de la menor está relacionado con el narcomenudeo", afirmó el exsenador de la República de México (2024–2024). "Cuando llegan los agresores buscando a la pareja de la mamá es cuando este sujeto se logra escapar, por el que iban, y los agresores matan a la niña", finalizó.

Fuente: Tribuna