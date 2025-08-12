Policías libran vinculación por expulsión de indigentes en Hermosillo; Fiscalía apelará

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Durante la audiencia realizada este martes 12 de agosto, un juez oral penal determinó emitir auto de no vinculación a proceso en contra de los policías Ángel Aly Adzdu 'N', Francisco Guadalupe 'N', Pánfilo 'N', José Ángel 'N', Luis Mario 'N' y Manuel Emilio 'N'. Como es sabido, los señalados están acusados de los delitos de privación ilegal de la libertad equiparada, así como abuso de autoridad.

Lo anterior, se remonta al día 21 de mayo de 2025, cuando se realizó un traslado masivo de personas en aparente situación de calle, sin su consentimiento, de la ciudad de Hermosillo a diferentes puntos del sur del Estado, esto mientras se celebraban las Fiestas del Pitic en la capital sonorense. En este sentido, se presentaron ante el juez evidencias para acreditar que dicho traslado no se realizó al amparo de ningún programa de carácter social.

Asimismo, existe un informe de autoridad rendido por la directora general del DIF del municipio de Hermosillo, quien afirmó que dicha dependencia no fue la encargada de realizar el programa 'Camino a casa' los días 21 y 22 de mayo de 2025; mismo que consiste en trasladar a personas en situación de calle a su ciudad de origen. Por lo anterior, los policías y su defensa no demostraron un mandato que solicitara su colaboración por alguna dependencia para efectuar el mencionado traslado.

De hecho, fueron expuestas las entrevistas rendidas ante el Ministerio Público donde la titular del DIF Hermosillo amplió su informe de autoridad y, de manera categórica, negó su participación y ejecución del mencionado programa 'Camino a casa'. Asimismo, se expuso la entrevista del director de Asistencia Social del DIF Municipal quien corroboró lo afirmado por su superior, en el sentido que no participaron en el traslado de personas.

Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción expuso al juez los registros de oficios signados por Manuel Emilio 'N' como comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Hermosillo donde comisionaba elementos en fecha 21 de mayo para ejecutar el mencionado traslado que tendría salida de Hermosillo hacia el sur de la entidad. De igual manera se expusieron señalamientos directos de las víctimas hacia los policías municipales.

Explicaron que en contra de su voluntad hicieron su traslado, a los que se suman las entrevistas a policías que participaron, quienes señalaron que sus superiores le ordenaron la expulsión de las personas. De igual manera, se especifica que los señalamientos descritos, además de realizarse de forma expresa, fueron practicados mediante la diligencia de reconocimientos de personas por fotografía, lo que no da lugar a ningún tipo de equivocación en su identificación.

Las anteriores pruebas fueron desestimados por el juez Carlos Omar Montoya Cárdenas, quien determinó la no vinculación de los imputados a proceso penal. Por lo anterior, la Fiscalía Anticorrupción si bien respeta la resolución del juez, no la comparte y con evidencias que no fueron admitidas en la audiencia, insistirá en la pretensión punitiva del Estado, para que estos hechos no queden impunes.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora