¿Presión de Trump? México envía más narcos a EU; extradita a 26 criminales de alto rango

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Gobierno de México ha informado sobre la extradición de 26 criminales de alto rango a los Estados Unidos (EU) hoy martes 12 de agosto; esta sería la segunda vez que sucede un hecho así, ya que en febrero pasado fueron extraditados 29 narcotraficantes. El traslado se da en medio de presiones del gobierno de Donald Trump para que México tome más acciones sobre el combate al crimen organizado. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) informaron que estas personas representan "un riesgo permanente a la seguridad pública" por su presunta relación con organizaciones criminales y delitos de tráfico de drogas.

Según una tarjeta informativa, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se comprometió a no solicitar la pena de muerte para estos criminales. "La custodia, traslado y entrega formal se realiza bajo los protocolos institucionales y con respeto a sus derechos fundamentales y del debido proceso en apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional y bajo solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quien se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país", señala el comunicado.

Las autoridades mexicanas señalan que estas acciones son parte de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, siempre respetando la soberanía de ambas naciones. Se sabe que estas 26 personas estaban privadas de su libertad en cárceles de México, que fueron requeridas por vínculos con el narcotráfico y otros delitos y que representaban un riesgo para la seguridad pública.

¿Quiénes son los 26 narcos?

Hasta el momento de publicación de esta nota, no se dieron a conocer los nombres de los 26 reos; cabe señalar que en febrero sí se dieron los datos de los criminales que fueron enviados a Estados Unidos; entre estos se encontraban importantes figuras del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se espera que mañana miércoles 13 de agosto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dé una conferencia a las 11:00 horas (tiempo Ciudad de México) para dar más detalles sobre las personas que fueron extraditadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui