Sin indicios de acto violento; FGJES sobre caso de Sofía, niña de 3 años encontrada en SLRC

San Luis Río Colorado, Sonora.- La tragedia golpea al municipio de San Luis Río Colorado en Sonora: el cuerpo de una pequeña de tan solo tres años, Sofía, fue encontrado en un canal ubicado en el fraccionamiento Nueva Palmira. La pequeña había sido reportada como desaparecida una hora antes. Los hechos ocurrieron ayer lunes 11 de agosto de 2025 alrededor de las 20:00 horas, movilizando a toda la sociedad que ha quedado consternada. Tras esto, el vicefiscal de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), Jesús Francisco Moreno, confirmó que hasta el momento no se tienen indicios de que se trate de un hecho violento.

"Ayer por la tardenoche empezó a circular en redes sociales la desaparición de una menor de tres años; se activaron, por supuesto, las órdenes de gobierno para la búsqueda y localización. Una pareja alrededor de las 10 de la noche, al ir circulando por un canal de riego (el cual está a menos de 500 metros de la casa de la menor) detrás de un fraccionamiento donde vivía la menor, encontró flotando el cuerpo", indicó Francisco Moreno. El funcionario indicó que la menor salió de su casa, sin que las demás personas en el domicilio se percataran de ello. Dijo que las indicaciones que tienen es que se trata de una lamentable tragedia. "No tenemos hasta ahora ningún indicio de tema de violencia".

Lugar donde fue encontrado el cuerpo de la menor

Mencionó que están a la espera de que lleguen los informes periciales para confirmar la información, pero no tienen indicio de que haya sido un hecho violento, sino, como reiteró, "una lamentable tragedia". Ante el cuestionamiento sobre si se trata de una omisión de los padres, dijo que se encuentran investigando los hechos: "No podríamos confirmarlo, pero los primeros indicios es lo que tenemos". Sobre el estatus legal de los padres, aseveró que se están esperando los informes periciales para determinar lo que procederá.

Vecinos se unieron para encontrear a la pequeña Sofía de 3 años

Tras percatarse de que la menor no se encontraba a eso de las 20:00 horas, vecinos se unieron para buscar a la menor. Tras una intensa búsqueda, su cuerpo fue encontrado en un canal de riego en la avenida Jalisco y calle 4. Se espera que en el transcurso del día las autoridades den a conocer más información sobre las investigaciones que se realizan.

