Tráfico de personas: FGR apelará liberación de Luis Villagrán y tomará acciones contra juez

Ciudad de México.- Este martes 12 de agosto, en la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que interpondrá un recurso de apelación contra la resolución que dejó en libertad a Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana. Asimismo, informó que iniciará un procedimiento legal contra el juez que determinó no vincularlo a proceso.

En la previa, Villagrán, acusado de delincuencia organizada en la modalidad de tráfico de personas, fue detenido el martes 5 de agosto por presunto tráfico de personas. Sin embargo, el lunes 11 de agosto recuperó su libertad al abandonar el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número tres, luego de que el juez a cargo del caso considerara que no existían elementos suficientes para procesarlo penalmente.

De acuerdo con lo expuesto por la FGR este martes en Palacio Nacional, en la audiencia se presentaron cerca de 75 pruebas en contra del activista por presunto tráfico de personas. Sin embargo, el juez no las analizó antes de dictar su resolución: "Se detuvo a la persona y cuando lo llevamos ante el juez, el juez no quiso ni siquiera analizar las 75 pruebas que habían presentado todas las autoridades y dijo que como se dedicaba a proteger a los grupos migrantes, lo ponía en libertad".

El titular de la FGR criticó que se ignoraran las evidencias aportadas por distintas instancias, ya que según dijo estas documentaban actividades ilícitas vinculadas al tráfico de personas. De igual forma, reiteró que la liberación de Villagrán no significa que se haya cerrado el caso, y que la Fiscalía ejercerá todos los recursos legales disponibles para revertir la decisión.

Gertz Manero también confirmó que se iniciará un proceso legal contra el juez que tomó la decisión, argumentando que su actuación fue contraria al debido proceso y a la obligación de evaluar las pruebas presentadas por las autoridades.

El caso ha generado debate debido a que Luis Villagrán es reconocido por su trabajo en defensa de migrantes en el sur de México, pero también enfrenta acusaciones graves por su presuntos ilícitos. La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez apuntó, por su parte, que el ahora acusado contaba con protección por parte del Gobierno, sin embargo, esto no lo exenta de ser un posible criminal.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'