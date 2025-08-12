Tragedia en Sinaloa: Pierde la vida repartidor de gas en devastador accidente en Mocorito

Comparta este artículo

Mocorito, Sinaloa.- Aproximadamente al mediodía de este martes 12 de agosto de 2025 se registró un aparatoso accidente en la carretera Internacional México 15, a la altura de la zona conocida como el arroyo del Burro. Autoridades indicaron que en el hecho estuvieron involucrados dos vehículos y en uno de ellos viajaba el trabajador de una empresa gasera, quien perdió la vida a causa del percance reportado en las inmediaciones del poblado de Pericos, perteneciente al municipio de Mocorito, Sinaloa.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso fue identificado como Édgar Guadalupe 'N', de 32 años de edad y con domicilio en el fraccionamiento Santa Rocío, de Culiacán. El hoy occiso y otro compañero, quienes transitaban de sur a norte a bordo de una unidad de su empresa sobre la carretera federal, chocaron de frente con una camioneta Ford Ranger en color azul, vehículo en el que también viajaban dos personas.

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades ni el estado de salud de los tres lesionados, mismos que fueron llevados a un hospital de la ciudad capital", explicó el medio anteriormente citado con respecto a los otros involucrados en el fatal incidente.

Debido al aparatoso choque, el automóvil de la compañía de gas sufrió una volcadura de costado, a la vez que la otra camioneta quedó con el frente completamente destrozado. Alrededor de las 10:50 horas, las líneas de emergencias del 9-1-1 recibieron el reporte de un choque entre una camioneta particular y una unidad que transportaba cilindros de gas. El lugar del accidente fue acordonado por personal de la Dirección General de Investigación Pericial.

Por su parte, elementos de la Guardia Nacional División Caminos se encargaron de retirar los vehículos siniestrados del camino para agilizar el tráfico vehicular. Una vez concluidas las diligencias en el sitio, la autoridad competente ordenó el levantamiento y el traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), lugar en el que se le practicará la autopsia de ley para que pueda ser entregado a sus familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui