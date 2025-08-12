Tragedia en Sonora: Localizan el cuerpo sin vida de una niña de 3 años; estaba desaparecida

Comparta este artículo

San Luis Río Colorado, Sonora.- La noche de este lunes 11 de agosto, elementos de diferentes corporaciones del Gobierno de Sonora y de Servicios de Emergencia desplegaron un fuerte operativo en inmediaciones del municipio de San Luis Río Colorado (SLRC) luego de que se reportara la desaparición de una menor de tres años en el fraccionamiento Nueva Palmira. El caso movilizó a familiares, vecinos y cuerpos de rescate, quienes se unieron para localizar a la niña.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche de ayer, lunes 11 de agosto de 2025, alrededor de las 20:00 horas, tiempo local, cuando la menor, identificada como Sofía, salió de su domicilio por circunstancias que aún no han sido precisadas. Minutos después, su madre y otros familiares iniciaron su búsqueda por las calles del fraccionamiento, preguntando entre vecinos y revisando zonas cercanas.

Ante la falta de resultados inmediatos, se realizó un llamado al Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron elementos de la Policía Municipal de SLRC y elementos del heroico cuerpo de Bomberos. Brigadas peinaron la zona, concentrando los esfuerzos en el canal encementado que atraviesa el área y que se extiende desde las inmediaciones del fraccionamiento Nueva Palmira hasta la calle 48 y avenida Tamaulipas.

Localizan a menor sin vida

Tras un rastreo intensivo, rescatistas localizaron a la menor en el canal situado sobre la calle 47, entre avenidas Jalisco y Tlaxcala, frente al fraccionamiento Chulavista Tres. Lamentablemente, Sofía ya no presentaba signos vitales.

En el lugar se presentaron elementos del Mando Único Policial para acordonar el área y resguardar la escena, así como personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), incluido el equipo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), encargado de iniciar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias que llevaron a la menor a caer al canal.

Las autoridades no han emitido, hasta el momento, un comunicado oficial con mayores detalles sobre el caso, aunque se mantiene la investigación abierta para esclarecer lo ocurrido.

