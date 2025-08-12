VIDEO: Retiran de su cargo e investigan a oficial por tablear a joven detenido en Chiapas

Comparta este artículo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Este martes 12 de agosto de 2025 se confirmó que un elemento de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, cuya identidad por el momento se desconoce, fue retirado de su cargo luego de que se difundiera un video en redes sociales en el que se evidencia abuso policial durante la detención de un joven. En el material se puede apreciar cómo el agente policíaco usa una tabla gruesa para golpear al civil que ya se encontraba bajo custodia, en un hecho registrado en el municipio de Yajalón, Chiapas.

De acuerdo con información proporcionada por El Heraldo de Chiapas, la Secretaría de Seguridad del Pueblo emitió un comunicado en el que confirmó que se iniciaron las investigaciones pertinentes del caso, esto con la finalidad de esclarecer los hechos y determinar si hubo incumplimientos en los protocolos de actuación policial. En la grabación difundida se puede apreciar a varios oficiales en medio de un operativo y posteriormente uno de ellos acomoda al detenido sobre la parte trasera de un vehículo, y es ahí cuando el agente ejecuta la agresión.

Como medida preventiva, la institución confirmó que el elemento fue separado de su cargo mientras se desarrollan las indagatorias. La dependencia señaló que el proceso busca deslindar responsabilidades y que los resultados se harán públicos una vez concluidas las revisiones correspondientes", explicó el medio anteriormente citado.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través de su titular Jorge Luis Llaven Abarca, detalló que ordenó a la Fiscalía de Combate a la Corrupción abrir una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades en este hecho. De igual manera, Llaven Abarca afirmó que no existirá impunidad en caso de que se determine que existió abuso de autoridad en el proceder de los elementos policíacos.

En el comunicado emitido, la Fiscalía de Chiapas indicó que se darán más detalles del caso en las próximas horas, una vez que se tengan los resultados de las investigaciones preliminares, aunque se prometió hacer justicia, una vez que se esclarezca el suceso. Hasta el momento, la autoridad competente no ha brindado datos sobre la identidad del policía ni de la persona agredida.

Fuente: Tribuna del Yaqui