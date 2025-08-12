Violento ataque en Ciudad Obregón: Confirman identidad de hombre baleado en vivienda

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este lunes 11 de agosto, elementos de diferentes corporaciones de seguridad del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un fuerte operativo en inmediaciones de la colonia Campestre, luego de que se recibiera el reporte de un ataque armado al interior de una vivienda. Este hecho dejó una víctima gravemente herida, la cual ya fue identificada.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la noche de ayer, lunes 11 de agosto de 2025, poco antes de las 20:45 horas, tiempo local, en un domicilio ubicado sobre la calle Ignacio Pesqueira, entre Tabasco y California. Testigos señalaron que la agresión se registró de forma repentina, cuando sujetos armados abrieron fuego contra la víctima, para luego huir con rumbo desconocido.

La persona lesionada fue identificada como Héctor M. R., de 42 años, quien presentó al menos cuatro impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron rápidamente al lugar y brindaron atención de urgencia, trasladándolo a un hospital cercano, donde permanece internado bajo pronóstico reservado debido a la gravedad de las heridas.

En el sitio, agentes de la Policía Municipal de Cajeme y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las primeras diligencias. El área quedó acordonada para preservar la escena, mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) recababan indicios balísticos que serán integrados a la carpeta de investigación.

Fuentes cercanas a la indagatoria señalaron que, por las características de la agresión, no se descarta que se haya tratado de un intento de ejecución, aunque las autoridades no han confirmado una línea de investigación oficial.

Durante las labores de resguardo, al perímetro también ingresaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, reforzando la vigilancia en la zona para prevenir nuevos incidentes y garantizar la seguridad de los residentes. A la fecha de publicación de esta nota, no se han reportado personas detenidas por estos hechos.

