Accidente en CDMX: Dos heridos tras desplome de elevador en exclusiva Plaza Mitikah

Ciudad de México.- La noche de este martes 12 de agosto de 2025 se registró un fuerte accidente en inmediaciones de la exclusiva Plaza Mitikah, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, al sur de la Ciudad de México (CDMX), donde un elevador se desplomó, dejando como saldo a dos personas lesionadas. A la fecha de publicación de esta nota, no se han compartido más detalles sobre las causas del siniestro.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el incidente ocurrió la noche de este martes, alrededor de las 20:00 horas, tiempo local, mientras las tiendas comerciales seguían abiertas. Luego de que se reportara el desplome del elevador, se movilizaron rápidamente elementos de Protección Civil y paramédicos, quienes brindaron atención médica en el lugar a un hombre de 47 años y a una mujer de 60, ambos con lesiones en la cabeza y cervicales provocadas por la caída.

Los hechos ocurrieron la noche de este martes. Foto: Facebook

Tras recibir los primeros auxilios, las víctimas fueron trasladadas al hospital más cercano para una valoración más detallada. Hasta el momento, no se ha emitido un reporte oficial sobre su estado de salud.

Como medida preventiva, las instalaciones de Plaza Mitikah fueron suspendidas temporalmente para permitir una inspección exhaustiva. Personal de seguridad y autoridades competentes se comprometieron a revisar la infraestructura con el fin de garantizar que no existan riesgos para los visitantes ni para los trabajadores del lugar.

La alcaldía Benito Juárez, a través de un comunicado, manifestó su rechazo a este tipo de incidentes que representan un peligro para la población. Además, anunció que se realizarán las inspecciones necesarias para corroborar que el complejo cumpla con todas las medidas de seguridad vigentes y que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ya investiga los hechos: "Les informo que suspendimos las actividades en Plaza Mítikah y que no podrán reanudarse hasta que se subsanen las fallas. La FGJ-CDMX ya inició las investigaciones por el presunto delito de lesiones culposas".

Ambos lesionados tendrán todo el apoyo que necesiten por parte de la alcaldía. En Benito Juárez el Orden y Seguridad son primero", apuntó el alcalde Luis Mendoza Acevedo.

Fuente: Tribuna