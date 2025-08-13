Acusan a 'El Comanche' por secuestro y tortura de hombre en Hermosillo; murió en hospital

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Isaías Valentín 'N', alias 'El Comanche' y/o 'El Cardenal', fue vinculado a proceso penal en Hermosillo, por su presunta responsabilidad en cinco delitos: privación ilegal de la libertad agravada, desaparición cometida por particulares con resultado de muerte, asociación delictuosa, violación equiparada agravada y uso indebido de uniformes, emblemas, símbolos, credenciales, placas o gafete oficiales.

Según informó este miércoles la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos por los que este sujeto es investigado iniciaron el pasado 16 de julio, entre las 19:00 y 19:40 horas, en la colonia Nuevo Hermosillo, cuando un masculino fue privado de su libertad de manera violenta por al menos tres sujetos. Portaban vestimentas y distintivos similares a los de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Asimismo, se desplazaban en una camioneta Dodge RAM blanca y portaban armas de fuego largas y cortas. Los agresores sometieron a la víctima, la esposaron, golpearon y cubrieron su cabeza con una prenda, para luego introducirla a la fuerza al vehículo. Durante varias horas, el hombre fue trasladado por distintas rutas, amenazado de muerte e interrogado sobre supuestas relaciones con actividades delictivas.

Posteriormente, en un inmueble tipo bodega, se le mantuvo retenido, en donde fue lesionado de diversas maneras. También fue obligado a grabar un video confesando hechos falsos bajo amenazas contra él y su familia; fue forzado a señalar a supuestos vendedores de droga y a colaborar con los agresores. El día 18 de julio, entre las 22:00 y 22:50 horas, fue abandonado en un paraje del kilómetro 13+700 de la carretera Hermosillo - Ures.

Sin embargo, el 6 de agosto, a las 8:00 horas, la víctima murió a consecuencia de las múltiples lesiones sufridas. Durante la audiencia, un juez resolvió vincular a proceso a 'El Comanche' por todos los delitos imputados, imponiéndole prisión preventiva justificada. La Fiscalía de Sonora indicó que con esta acción "refrenda su compromiso institucional de investigar y judicializar con firmeza los delitos que atentan contra la vida, la integridad y la libertad de las personas".

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora