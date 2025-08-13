Alerta en Sinaloa: Envuelto en una cobija, localizan cadáver en una carretera de Mocorito

Comparta este artículo

Mocorito, Sinaloa.- Durante la mañana de este miércoles 13 de agosto de 2025, otro cuerpo sin vida fue encontrado en las inmediaciones del municipio de Mocorito, Sinaloa, más específicamente en la carretera México 15 Libre Culiacán-Los Mochis, cerca de la localidad de Calomato. Los primeros informes señalan que la víctima mortal, cuya identidad y características particulares por el momento se desconocen, se encontraba envuelta en una cobija.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, alrededor de las 04:32 horas, las líneas de emergencia del 911 recibieron el reporte sobre el hallazgo de un cadáver en el tramo carretero, a unos cinco antes de llegar a Calomato, en el sentido de Culiacán a Guamúchil. El hecho provocó una intensa movilización por parte de las corporaciones policíacas de los diferentes niveles de gobierno.

Atendiendo el llamado ciudadano, elementos de la Policía Municipal de la sindicatura de Pericos se presentaron en el lugar de los hechos y confirmaron la presencia del cuerpo encobijado y envuelto en cinta transparente. Posteriormente, los uniformados procedieron a delimitar el perímetro y solicitaron la presencia de personal de la Dirección General de Investigación Pericial, quienes se encargaron de cumplir con los trabajos de campo en el sitio.

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron al sector y se encargaron de las diligencias correspondientes. Finalmente, la autoridad competente ordenó a una funeraria local de Mocorito el levantamiento y traslado del cuerpo, mismo que quedará resguardado hasta que pueda ser identificado. Aunque se ha informado que se trata de un hombre, las autoridades no pudieron apreciar el género y rasgos de la víctima.

Martes violento en Sinaloa

Con respecto a la jornada del martes 12 de agosto, la Fiscalía General del Estado (FGE) del Estado de Sinaloa confirmó que se registraron dos homicidios dolosos y nueve vehículos reportados como robados en la región. Una de las víctimas mortales fue localizada al interior de un canal ubicado en la localidad de Bariometo, en Navolato. La otra persona sin vida fue reportada en la zona conocida como la 'Y' (i griega), en la sindicatura de Tepuche, perteneciente a Culiacán.

Fuente: Tribuna del Yaqui