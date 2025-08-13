Arrestan a tres sujetos que se dedicaban a la venta de droga en calles de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Tres personas fueron vinculadas a proceso penal, después de que fueron detenidas en diferentes operativos realizados en Ciudad Obregón por parte de elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Policía Municipal de Cajeme y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el primer hecho sucedió el pasado 7 de agosto, alrededor de las 18:50 horas, cuando agentes de la PESP detuvieron a un hombre llamado Christian Francisco 'N', de 44 años de edad, tras ser encontrado en posesión de 11 envoltorios que contenían hierba verde seca con características de marihuana, con un peso neto de 66.300 gramos.

Ese mismo día y hora, en otra acción, la Policía Municipal detuvo a Ángel Damián 'N', de 18 años, quien portaba nueve envoltorios de una sustancia granulada similar a la metanfetamina, con un peso neto de 1.446 gramos. Posteriormente, el pasado 8 de agosto, a las 11:16 horas, personal de la AMIC capturó a Jesús Guadalupe 'N', de 29 años, asegurándole 15 envoltorios de metanfetamina, con un peso total de 3.397 gramos.

En los tres casos, durante la audiencia de control de detención, jueces determinaron la legalidad de las detenciones, dictaron auto de vinculación a proceso, impusieron prisión preventiva justificada y fijaron un plazo de 1 mes para el cierre de las investigaciones complementarias. La Fiscalía de Sonora indicó que con estas acciones "reitera su compromiso con el combate frontal al narcomenudeo y el trabajo coordinado para salvaguardar la salud y seguridad de la población".

En otra noticia ocurrida en Ciudad Obregón, agentes de la PESP lograron la detención de tres individuos por el delito de posesión de vehículo robado. Durante la acción, también se aseguraron cartuchos y cargadores para arma de fuego. El suceso tuvo lugar en la colonia Aves del Castillo, sobre las calles 400, entre Michoacán y Codorniz. Los tripulantes del vehículo fueron identificados como Marco Antonio 'N', de 23 años de edad; Jesús Emmanuel 'N', de 31 años; y Luis Noé 'N', de 30 años.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora