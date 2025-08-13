Arrollan a tres peatones en el centro de Hermosillo; una adulta mayor, entre los heridos

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Un accidente de tránsito que por poco termina en tragedia se registró la mañana de este miércoles 13 de agosto en la zona centro de Hermosillo, dejando como saldo a tres peatones lesionados. Entre los afectados se encuentran dos personas con debilidad visual y a una mujer de la tercera edad, quienes fueron impactados directamente por un vehículo en un concurrido cruce de la colonia San Benito.

Los hechos tuvieron lugar aproximadamente a las 10:30 horas, en la avenida Reforma y la calle Veracruz. Según los informes de las autoridades, los tres afectados intentaban cruzar la vialidad justo en el momento en que el semáforo cambió a la luz verde para los automóviles. En consecuencia, el conductor de un sedán de color gris, que iniciaba su marcha, no logró percatarse a tiempo de la presencia de las personas y las arrolló.

Los servicios de emergencia fueron alertados por los presentes. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar y atender a los heridos. Dos de los peatones recibieron los primeros auxilios en el lugar del accidente, sin que su traslado fuera necesario. Sin embargo, la adulta mayor requirió ser llevada a un centro hospitalario para recibir atención médica, ya que al parecer, presentaba fracturas múltiples.

Por el momento se desconoce la identidad de las víctimas y de la persona que conducía la unidad implicada. Para dar seguimiento al caso, elementos del Departamento de Tránsito Municipal de Hermosillo se presentaron en el sitio. Los agentes procedieron a resguardar la zona para preservar la escena y facilitar la recopilación de datos que permitan esclarecer la dinámica del suceso y deslindar las responsabilidades legales.

Por fortuna no hubo pérdidas humanas en el percance

Fuente: Tribuna