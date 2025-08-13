Asesinan a Juan Manuel en centro de rehabilitación de Ciudad Obregón; cuatro son vinculados a proceso

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Por el asesinato de Juan Manuel, de 34 años, en un centro de rehabilitación en Ciudad Obregón, cuatro hombres fueron vinculados a procesos por su presunta responsabilidad en los hechos. Los hechos sucedieron el pasado 3 de agosto, en el centro ubicado en la colonia Valle Verde, según dieron a conocer las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Cabe señalar que los cuatro presuntos responsables fueron detenidos el pasado 9 de agosto por la noche y ahí mismo se les imputó.

Se trata de la vinculación a proceso de Juan Alberto 'N', de 29 años, José Andrés 'N', de 24, Mario Manuel 'N', de 25, y Jesús Ricardo 'N', de 26, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado por premeditación, alevosía y ventaja, en agravio de Juan Manuel. De acuerdo con información proporcionada mediante un boletín de la FGJES, los presuntos estaban dentro de un centro de rehabilitación que se encuentra en la calle Mármol entre Topacio y Turquesa, en la colonia Valle Verde, cuando se cometieron los hechos.

Al centro de rehabilitación llegaron las autoridades

Según la investigación de la fiscalía, Juan Alberto 'N', José Andrés 'N', Mario Manuel y Jesús Ricardo 'N' reflexionaron sobre el delito que iban a cometer para después tomar por sorpresa a su víctima y atacarlo. A Juan Manuel lo sometieron físicamente y lo golpearon hasta provocarle la muerte. La causa oficial que determinó la autoridad fue asfixia. No se dieron a conocer los motivos que habrían llevado a los cuatro presuntos a tomar la decisión.

Los cuatro presuntos culpables

En la audiencia inicial, el juez resolvió vincular a proceso a los imputados, imponiendo un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, y ratificando la medida cautelar de prisión preventiva. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora refrendó, mediante un comunicado, su compromiso de actuar con firmeza, legalidad y apego irrestricto a los derechos humanos, "garantizando que todo hecho delictivo sea investigado con rigor y que las personas responsables respondan ante la ley".

Vinculan a proceso a tres personas por delitos contra la salud en Ciudad Obregón

En otros hechos, la FGJES informó que detuvieron a tres personas en diferentes hechos por el delito de narcomenudeo; se trata de Christian Francisco 'N', de 44 años; Ángel Damián 'N', de 18 años, y Jesús Guadalupe 'N', de 29 años.

Fuente: Tribuna del Yaqui