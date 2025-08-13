Balacera en Ciudad Obregón: Intentan asesinar a un hombre en la colonia Torre de París

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este miércoles 13 de agosto se registró una agresión armada en el fraccionamiento Torre de París, al poniente de Ciudad Obregón, la cual dejó como saldo a una persona del sexo masculino con lesiones. Los hechos ocurrieron cerca de las 17:30 horas en el cruce de las calles Escuinapa y Piaxtla, momento en que las autoridades fueron alertadas sobre detonaciones de arma de fuego en la zona.

De acuerdo con los informes iniciales, un hombre que se encontraba en la vía pública fue interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones para después darse a la fuga. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a la víctima, identificada de manera extraoficial como José. Debido a las heridas de bala que presentaba, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

En respuesta al reporte, se desplegó un operativo de seguridad en el área, con la participación de elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Policía Estatal de Seguridad Pública y Policía Municipal de Cajeme, quienes acordonaron la escena del crimen para preservar los indicios. A pesar de la movilización, no se informó sobre la detención de los responsables, quienes al parecer lograron escapar a bordo de un vehículo.

Personal de Servicios Periciales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hizo cargo del procesamiento del lugar, recolectando evidencias que serán integradas a la carpeta de investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los agresores.

El sitio donde ocurrió el atentado con armas de fuego

Cabe mencionar que este no es el primer hecho violento que ocurre este día en Ciudad Obregón. Durante la mañana fue hallado un cuerpo sobre la calle Kino, a unos 400 metros al norte de la calle 300. Los hechos generaron la movilización de diversas autoridades, pues el cadáver se encontraba maniatado y en estado de descomposición. Esto sucedió alrededor de las 7:00 horas y el lugar de los hecho fue asegurado.

Tras el reporte, al sitio llegaron las diferentes autoridades, como las de la Policía Municipal, Policía Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN). Al arribar, confirmaron que la persona estaba atada de pies y manos con cinta canela; y a la altura del abdomen tenía envuelto un cable de plástico. Se presume que ese mismo fue el objeto que se utilizó para estrangularlo y quitarle la vida.

Fuente: Tribuna