Código Rojo en Hermosillo: Aparece cadáver flotando en laguna; identifican a la víctima

Hermosillo, Sonora.- Durante la mañana de este miércoles 13 de agosto de nueva cuenta se activó el llamado Código Rojo en la ciudad de Hermosillo, la cual ha vivido una escalada de hechos delictivos y delitos de alto impacto. En esta ocasión, el llamado de emergencia tuvo lugar en la colonia Urbivilla del Prado, debido a que se localizó un cadáver flotando en plena laguna; la víctima ya fue identificada.

De acuerdo con los reportes, fue alrededor de las 9:00 horas de este miércoles cuando las autoridades hermosillenses recibieron el reporte sobre un cuerpo al interior de la laguna, ubicada al final de la calle Pajareros, cerca de Quiroga y Camino del Seri final, en la zona surponiente de la capital sonorense. Tras recibir el llamado de emergencia al 911, diferentes coporaciones policíacas acudieron al sitio.

Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo fueron los primeros respondientes. Al confirmar la presencia del cadáver en el agua, se solicitó el apoyo de de personal de Bomberos para realizar el rescate de los restos. De acuerdo con la información proporcionada por esta corporación, el sujeto localizado sin vida llevaba varios días dentro del agua, por lo que se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Peritos de de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizaron el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado de inmediato a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde será sometido a la necropsia de ley y también identificado. Cabe resaltar que vecinos de la zona manifestaron que el hombre hallado muerto estaba en situación de calle y era conocido con el apodo de 'El Greñas'.

En acciones similares pero que tuvieron lugar en Ciudad Obregón, durante la mañana de este miércoles también se localizó a un hombre sin vida. El macabro hallazgo tuvo lugar por la calle Kino, a unos 400 metros de la 300, en la zona surponiente del municipio de Cajeme. Se mencionó que la víctima, de identidad desconocida, se encontraba atada de pies y manos con cinta canela, y a la altura del abdomen tenía un cable, que habrían usado para privarlo de la vida.

