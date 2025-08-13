Detenido en Nogales: José amenazó a sus familiares con machete por domicilio en disputa

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Un hombre de 49 años de edad fue puesto bajo arresto por agentes de la Policía Municipal de Nogales, tras ser señalado como presunto responsable de proferir amenazas en contra de sus familiares durante una disputa por un inmueble. Los hechos ocurrieron la tarde del pasado martes 12 de agosto en una vivienda de la colonia Leandro Valle, donde el acusado intentó desalojar a sus sobrinas armado con un machete.

Según el informe emitido por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Nogales, la intervención policial tuvo lugar aproximadamente de las 15:01 horas, momento en que se recibió un reporte a través de la línea de emergencias 911 sobre un posible caso de violencia intrafamiliar en proceso. De inmediato, una unidad fue despachada al lugar para verificar la situación y garantizar la seguridad de las personas involucradas.

Al llegar al domicilio indicado, los oficiales encontraron en el exterior a un individuo, quien portaba un machete. De acuerdo con el parte policiaco, el sujeto manifestaba una actitud hostil y, según testimonios, amenazaba verbalmente con causar daños a la propiedad, específicamente con incendiarla, mientras exigía que las habitantes desocuparan el lugar. Una de las residentes, quien se identificó como sobrina del hombre, pidió ayuda a los agentes.

La denunciante confirmó que su tío, identificado posteriormente como José 'N', de 49 años, había adoptado un comportamiento agresivo minutos antes, escalando el conflicto hasta tomar el arma blanca para intimidarlas. Al notar la presencia de la autoridad, el individuo arrojó el machete al suelo y no opuso resistencia al arresto. Los oficiales municipales procedieron a asegurarlo colocándole los candados de mano, conforme al protocolo.

El detenido usó un machete para amenazar a sus familiares

El arma fue decomisada en el lugar para ser integrada como evidencia en la carpeta de investigación. Tras la detención, José ‘N’ fue trasladado y puesto a disposición del Centro de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Será esta instancia la encargada de realizar las diligencias correspondientes para determinar su situación jurídica por el posible delito de amenazas y los que resulten de la investigación.

Fuente: Tribuna