Detienen a mujer narcomenudista en Empalme; iba cargada con 177 envoltorios de droga

Empalme, Sonora.- Autoridades de Sonora realizaron un operativo en Empalme que culminó con el aseguramiento de una cantidad considerable de narcóticos y la detención de una persona. La acción fue ejecutada por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en colaboración con personal de la Secretaría de Marina (Semar). Ambas corporaciones realizaban recorridos de vigilancia en la colonia Jordán.

En cierto momento ubicaron a una mujer con actitud sospechosa, por lo cual los uniformados le efectuaron una inspección corporal. La fémina fue identificada como Alejandra 'N' y fue detenida después de encontrarle un total de 177 envoltorios de diferentes sustancias, al parecer marihuana y metanfetamina. Siguiendo el debido proceso, la persona detenida fue informada sobre los derechos que le asisten.

Posteriormente, fue puesta a disposición del Ministerio Público correspondiente, junto con la materia ilícita decomisada. Será esta autoridad la encargada de integrar la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y determinar la situación jurídica de la implicada, por el posible delito contra salud, en su modalidad de narcomenudeo.

En otro caso reciente, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), realizaron el cateo de una vivienda en Ciudad Obregón, donde lograron la detención de un hombre llamado Tomás Eladio 'N', de 48 años de edad, quien fue puesto a disposición de las autoridades pertinentes junto a diversos indicios de un posible delito de narcomenudeo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló el pasado lunes, que dicha acción se efectuó en un inmueble ubicado en la colonia Luis Echeverría, al sur de la ciudad, en seguimiento a una investigación. Como resultado del operativo, se aseguraron 24 envoltorios de metanfetamina y dos envoltorios de marihuana, los cuales fueron turnados al área correspondiente para las periciales químicas a integrarse en la carpeta de investigación.

Fuente: Tribuna