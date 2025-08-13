'El Comandante': Sonorense entre los 26 criminales llevados a EU; era jefe de base en la AMIC con Pavlovich

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- De los 26 criminales de alto rango que fueron enviados ayer martes 12 de agosto de 2025 a los Estados Unidos, como parte de la Estrategia de Seguridad Nacional, uno de ellos es sonorense. Este, apodado como 'El Comandante', se desempeñaba como jefe de la Base Operativa de Estación Pesqueira de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en el sexenio de Claudia Pavlovich.

Se trata de Benito Barrios Maldonado, alias 'El Comandante'. Barrios Maldonado es sobrino del excomisario de la AMIC, Manuel Ángel Barrios Macario, quien renunció a su cargo a principios de 2022 tras 30 años en la corporación. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó hoy que los 26 criminales de alto rango que fueron enviados a los Estados Unidos seguían operando desde la cárcel y ordenaban operaciones criminales como secuestro, homicidios y tráfico de personas.

¿Quién es Benito Barrios Maldonado?

Benito Barrios Maldonado, alias 'El Comandante', fue detenido el 12 de julio de 2022 mientras estaba trabajando en la base operativa de San Miguel de Horcasitas. Su captura se realizó por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) junto a elementos de la Secretaría de Marina y agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Barrios Maldonado era requerido por el Distrito Judicial de Arizona desde el año de 2018 por crímenes relacionados con el tráfico de drogas.

De acuerdo con distintas versiones, Barrios Maldonado era el encargado de recibir cargamentos de drogas que llegaban vía marítima al Puerto Libertad, una localidad cerca de la costa norte del Golfo de California, en el municipio de Pitiquito. En su momento, la fiscal de Sonora en el sexenio de Claudia Pavlovich, Claudia Indira Contreras Córdova, aseguró que no sabía nada hasta su captura. Tras haber sido detenido, Barrios Maldonado fue enviado de la ciudad de Hermosillo a la Ciudad de México vía aérea. Ahí se encontraba hasta que ayer martes fue llevado a los Estados Unidos; información revelada informa que se le podría otorgar una cadena perpetua por los delitos cometidos.

Cabe señalar que en 2019, Barrios Maldonado fue mencionado en una narcomanta que se colocó en un plantel educativo de la ciudad de Caborca, donde indicaban a la gobernadora y a la fiscal ponerle atención, ya que se le acusaba de cobrar cuotas a los narcotraficantes para dejarlos operar sin mayor problema.

Mensaje contra Barrios Maldonado en 2019

