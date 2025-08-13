Frenan intento de linchamiento en Puebla; pobladores apedrean la oficina de la alcaldesa

Comparta este artículo

Cuapiaxtla de Madero, Puebla.- La tarde del martes 12 de agosto de 2025, habitantes de Cuapiaxtla de Madero, Puebla, retuvieron a tres presuntos delincuentes y amenazaron con lincharlos en la explanada central. La situación activó un protocolo de atención por parte de elementos de la Policía Municipal, quienes impidieron que los ciudadanos lograran su cometido al rescatar a los sospechosos, hecho que desencadenó una fuerte molestia en la comunidad.

De acuerdo con información proporcionada por Milenio, los oficiales realizaron disparos en el lugar para disipar a la turba enfurecida y así poner a salvo a los tres sujetos retenidos. Los civiles acusaron a los uniformados de herir a dos personas a causa de los detonaciones de arma de fuego, por lo que tocaron las campanas de la iglesia principal para avisar y reunir a otros miembros de la localidad, quienes minutos más tarde se presentaron en el sitio.

Con la intención de expresar su indignación, los vecinos se dirigieron hasta la Presidencia Municipal, en donde se encontraba la alcaldesa Sandra Sánchez Ramos. A pesar de los reclamos, la edil se negó a salir y esto provocó que los inconformes comenzaran a lanzar piedras al recinto, principalmente hacia la ventana de la oficina de la mandataria. En un video, Sánchez Ramos solicitó la intervención de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

Están ustedes viendo quiénes están lanzando las piedras, ahorita acabo de solicitar respaldo", dijo la alcaldesa durante la grabación mientras intentaba resguardarse de los proyectos, además en el material se aprecia cómo las rocas rompen una de las ventanas de su oficina.

La presidenta municipal pidió el apoyo del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para controlar a los manifestantes y ser trasladada hacia un lugar seguro para ella. Hasta el momento ninguna autoridad local o estatal han presentado un informe más detallado al respecto de este acontecimiento.

Rescatan a presunto ladrón de ser linchado

En otro hecho similar registrado en Puebla, vecinos de Santiago Xiutetelco intentaron linchar a un hombre identificado como Juan 'N', a quien señalan como el actor de múltiples asaltos y robos a casa habitación a lo largo de la comunidad. Efectivos de Seguridad Pública Municipal impidieron el acto y, a pesar de que los pobladores opusieron resistencia, aprehendieron al hombre y lo llevaron a la comandancia.

Fuente: Tribuna del Yaqui