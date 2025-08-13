Hermosillo: Rechaza FGJES la decisión del juez de liberar a Manuel Emilio 'N'

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) en Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, rechazó la decisión del juez de no vincular a proceso al excomisario de la Policía Municipal de Hermosillo, Manuel Emilio 'N', y a otros mandos policiales.

En su expresión, Salas Chávez demostró su inconformidad con la resolución del juez penal Carlos Omar Montoya Cárdenas, por lo que continuará en su pretensión punitiva integrando el caso para corroborar el delito. Gustavo Rómulo Salas Chávez añadió que buscará que los exmandos policiales sean procesados y sancionados conforme a derecho en un caso que ha encendido el debate sobre el abuso de autoridad y la vulnerabilidad de las personas en situación de calle.

Somos profundamente respetuosos de la división de poderes y la independencia judicial, pero no compartimos de ninguna manera ese criterio", señaló.

Negó que la FGJES haya filtrado un video que incrimina a los policías municipales acusados de trasladar ilegalmente a personas a Navojoa.

Alcalde evita opinar sobre proceso judicial

El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, declaró que será respetuoso del proceso legal que enfrentan el excomisario Manuel Emilio 'N' y otros elementos de la corporación, luego de que no procediera su vinculación a proceso.

"Es un procedimiento que se está ventilando ante las instancias judiciales correspondientes. Nosotros seremos respetuosos de lo que determine el Poder Judicial", afirmó.

Al ser cuestionado sobre una posible reinstalación de los policías municipales involucrados en el caso de un traslado masivo de personas en aparente situación de calle, reiteró que se abstendrá de emitir cualquier pronunciamiento para no interferir con las decisiones de la autoridad competente. Finalmente, insistió en que el juicio debe seguir su curso legal y que el Gobierno Municipal acatará lo que se resuelva conforme a derecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui