Iba saliendo de su turno: Asesinan a balazos a policía dentro de su automóvil en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Durante la mañana de este miércoles 13 de agosto de 2025 se reportó una agresión armada en contra de un elemento de la Policía Municipal de Culiacán, quien perdió la vida en el momento. El reporte preliminar indica que el hoy occiso transitaba se desplazaba en un Nissan Sentra sobre la calle Venustiano Carranza y el boulevard Francisco I. Madero de la colonia Las Vegas, en la zona centro de la capital de Sinaloa.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el agente fue identificado como Iván Alfonso 'N', de 45 años de edad y con domicilio en la sindicatura de Costa Rica. La víctima tenía 12 años dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) y acababa de terminar su turno de servicio cuando fue asesinado a balazos por civiles armados que posteriormente emprendieron la huida con rumbo desconocido.

El reporte a las líneas de emergencias del 9-1-1 sobre el ataque armado se registró alrededor de las 07:40 horas, lo que generó la movilización de las diferentes corporaciones policiacas, quienes confirmaron el deceso del hombre", explicó el medio anteriormente citado.

La SSPyTM lamentó la pérdida del agente y señaló que el homicidio se suscitó cuando había concluido su turno de servicio a las 06:00 horas de este día, versión que posteriormente fue confirmada por Verona Hernández Valenzuela, vocera de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), durante una conferencia realizada por el gobierno del estado. La corporación también indicó que brindará apoyo y acompañamiento a la familia del oficial caído.

Efectivos de la Policía Municipal de Culiacán se trasladaron al lugar de los hechos y acordonaron el perímetro para posteriormente solicitar la intervención de la Dirección General de Investigación Pericial, quien se encargó de los trabajos de campo y recabó indicios en el sitio. El cuerpo se trasladó al Servicio Médico Forense, donde quedó a cargo del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) a la espera de ser reclamado.

Finalmente, el vehículo fue remolcado a la pensión de Bienes Asegurados de la Fiscalía de Sinaloa, lugar en el que permanecerá bajo resguardo de la autoridad pertinente. Hasta el momento ninguna autoridad local ni estatal han brindado datos sobre los posibles responsables de este nuevo hecho violento en contra de un elemento policíaco.

Fuente: Tribuna del Yaqui