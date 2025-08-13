Jaqueline vendió su carro para operarse, viajó hasta Monterrey y murió en plena cirugía

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Una joven viajó desde su natal Saltillo hacia Monterrey, Nuevo León, con la finalidad de realizarse una cirugía estética en un consultorio ubicado en la colonia Obispado. Sin embargo, durante el procedimiento realizado la noche del martes 12 de agosto de 2025, la fémina murió presuntamente a causa de una fuerte hemorragia. Personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales se presentó en el sitio para recabar indicios y esclarecer los hechos.

De acuerdo a información proporcionada por Milenio, la víctima fue identificada como de Jaqueline Yamilet Briones Torres, de 25 años de edad, quien perdió la vida mientras se sometía supuestamente a una lipoescultura en el Edificio Médico de Especialistas que se encuentra sobre la avenida Hidalgo 2532, en la capital neoleonés. Médicos del lugar la trasladaron de emergencia al Hospital Universitario, pero minutos más tarde fue declarada sin signos vitales.

Extraoficialmente se indicó que la hoy occisa habría accedido a un financiamiento otorgado por una oficina de nombre Toque Divino Cirugías Estéticas, empresa que opera en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Según los reportes, además del crédito recibido, Jaqueline tuvo que vender su automóvil para costear el traslado y el costo del procedimiento estético. Por su parte el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, confirmó que ya existen investigaciones en curso.

Se están haciendo las diligencias primarias y terminando se informan debida forma, se pretende hacer un cateo en el que se obtengan datos de prueba que favorezcan al esclarecimiento de los hechos, ahorita estamos en diligencias previas", explicó el funcionario estatal.

Asimismo, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres integraron el caso a una carpeta de investigación. Mientras que la Fiscalía de Feminicidios mantiene bajo custodia el edificio en el que falleció la joven. Se espera que los resultados de los estudios forenses, de patología, químicos y de toxicología, determinen la causa del deceso y así las autoridades brinden un parte más detallado.

Fuente: Tribuna del Yaqui