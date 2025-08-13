Realizan cateo en vivienda de Ciudad Obregón: Autoridades aseguran droga y objetos ilícitos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este martes 12 de agosto, fuerzas de seguridad de distintos niveles del Gobierno en Sonora y personal del Gobierno Federal realizaron un operativo en una vivienda ubicada en la colonia Cajeme, ubicada al nororiente de Ciudad Obregón. Se detalló que esta acción ocurrió en cumplimiento a una orden de cateo emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, el despliegue se realizó alrededor de las 15:00 horas, tiempo local, sobre la calle Lorenzo Barcelata, donde efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) y corporaciones estatales establecieron un cerco de seguridad alrededor del inmueble, restringiendo el acceso a vecinos y transeúntes para garantizar el desarrollo de la diligencia judicial.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes en la colonia Cajeme. Foto: Facebook

En el lugar participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y personal naval, quienes ingresaron a la vivienda con equipo táctico para cumplir la orden de cateo. Aunque las autoridades no ofrecieron declaraciones oficiales sobre el caso, fuentes cercanas a la investigación indicaron que durante la inspección se aseguraron varios envoltorios con presunta droga, así como objetos cuya procedencia no pudo ser acreditada en el momento.

El material y las sustancias decomisadas fueron trasladados bajo resguardo de las autoridades de la Fiscalía para su análisis en laboratorio, a fin de determinar su naturaleza y posible vínculo con actividades ilícitas. Posteriormente, todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público para dar seguimiento al caso y definir la situación legal de las personas relacionadas con la vivienda intervenida.

Las autoridades mantienen bajo reserva los detalles de la investigación para no entorpecer el proceso legal, pero reiteraron que continuarán las acciones coordinadas entre corporaciones federales y estatales con el objetivo de combatir la delincuencia y garantizar la seguridad en Cajeme. Como se sabe, el municipio gobernado por Javier Lamarque Cano es uno de los más peligrosos no solo de Sonora, sino de todo México, debido al alto número de homicidios que reporta mes con mes.

Fuente: Tribuna